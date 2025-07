Ultimul drum al lui Ozzy Osbourne în orașul unde s-a născut. „Vreau ca înmormântarea să fie un moment în care lumea să spună «mulțumesc»”

Cortegiul funerar al lui Ozzy Osbourne va traversa miercuri, 30 iulie, orașul său natal, Birmingham, iar fanii vor avea ocazia să aducă un ultim omagiu legendei heavy metal.

Trupul solistului Black Sabbath va fi adus înapoi pentru o procesiune care va traversa Broad Street, în centrul orașului Birmingham, începând cu ora 13:00 BST (15:00 - ora României). Un dric se va îndrepta spre banca și podul Black Sabbath, unde mii de fani au lăsat mesaje și flori în semn de omagiu, transmite BBC.

Osbourne a murit la vârsta de 76 de ani, pe 22 iulie. Moartea sa a survenit la mai puțin de trei săptămâni după ce a participat, împreună cu colegii săi din trupă, la concertul de adio al formației Black Sabbath - „Back to the Beginning”.

„Vom aduce un ultim omagiu și vom aduce respectul nostru uneia dintre cele mai mari legende ale orașului Birmingham”, a precizat primarul orașului Birmingham, Zafar Iqbal.

Evenimentul, care are loc înaintea unei înmormântări private, va oferi familiei artistului ocazia de a vedea numeroasele amintiri pe care fanii săi fideli le-au lăsat alături de flori și omagii, au declarat autoritățile locale.

Muzicienii locali „Bostin' Brass” vor însoți procesiunea.

Descriindu-l ca pe un „fiu al Birminghamului”, primarul Iqbal a mai adăugat: „El a pus Birminghamul pe hartă. El a pus Astonul (cartier al orașului n.r.) pe hartă”.

Edilul a mai susținut că orașul a fost mândru să găzduiască evenimentul, a spus el, și a adăugat că era recunoscător familiei pentru că s-a oferit să plătească pentru ca acesta să aibă loc.

„Broad Street” va fi închisă traficului miercuri începând cu ora 07:00 BST (9:00 ora României), tramvaiele și autobuzele fiind deviate pe tot parcursul zilei.

Osbourne și colegii săi din trupa Black Sabbath, Tony Iommi, Bill Ward și Geezer Butler, au primit titlul de Cetățeni de Onoare ai Orașului în luna iunie, înainte de concertul de adio.

Fanii și membrii publicului care doresc să-și prezinte omagiile pot vizita și Muzeul și Galeria de Artă din Birmingham, unde este deschis un registru de condoleanțe, alături de expoziția Ozzy Osbourne Working Class Hero, inaugurată luna trecută de Sharon Osbourne.

Alte omagii din oraș includ muralul Black Sabbath de pe Navigation Street, Ozzy the Bull de la New Street Station și pubul The Station, o clădire recent clasificată ca monument istoric, recunoscută la nivel mondial ca locul de naștere al heavy metalului, unde Black Sabbath a cântat pentru prima dată în 1968.

Ali Zaman, care locuiește în fosta casă a lui Osbourne din Lodge Road, Aston, a creat o adresă de e-mail specială pentru ca fanii să poată trimite mesaje. Părinții lui au cumpărat proprietatea de la tatăl lui Osbourne.

Ozzy Osbourne a vorbit, într-un interviu din 2011, despre cum și-ar dori să arate funeraliile sale.

„Nu va fi vorba despre amintiri sumbre. Mulți oameni văd doar nefericire toată viața lor, așa că, dacă ne uităm realist, majoritatea dintre noi — mai ales rockeri ca mine — suntem foarte norocoși. De aceea, nu vreau ca înmormântarea mea să fie tristă, ci un moment în care lumea să spună «mulțumesc»”, declara Ozzy pentru The Times, în 2011.