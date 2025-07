Cum își dorea Ozzy Osbourne să arate înmormântarea sa: „Nu-mi pasă ce muzică se pune. Poate fi Justin Bieber, Susan Boyle sau We Are The Diddymen”

Ozzy Osbourne, care a murit marți la vârsta de 76 de ani, a vorbit într-un interviu din 2011 despre cum și-ar dori să arate funeraliile sale. „Nu vreau ca înmormântarea mea să fie tristă, ci un moment în care lumea să spună «mulțumesc»”, declara artistul la acea vreme.

„Nu va fi vorba despre amintiri sumbre. Mulți oameni văd doar nefericire toată viața lor, așa că, dacă ne uităm realist, majoritatea dintre noi — mai ales rockeri ca mine — suntem foarte norocoși. De aceea, nu vreau ca înmormântarea mea să fie tristă, ci un moment în care lumea să spună «mulțumesc»”, declara Ozzy pentru The Times, în 2011.

Cunoscut pentru umorul său negru, Osbourne chiar a glumit că i-ar plăcea ca la înmormântarea sa să ruleze un videoclip cu el cerând o a doua opinie medicală despre moartea lui. Iar în privința muzicii, nu era deloc pretențios:

„Nu-mi pasă ce muzică se pune la înmormântarea mea. Poate fi Justin Bieber, Susan Boyle sau We Are The Diddymen, atâta timp cât îi face fericiți pe cei dragi”, spunea el, potrivit Daily Mail.

Totuși, într-un interviu acordat revistei NME în 2016, Ozzy a oferit o variantă mai clară privind coloana sonoră: „A Day in the Life” de la The Beatles — una dintre trupele care l-au inspirat să devină muzician.

El insista că nu vrea să-i fie difuzate propriile hituri: „Nici gând să pună albumul meu de Greatest Hits – nici măcar eu nu-l ascult, mă face îmi fie rușine!”

Ultimul concert și cuvintele de adio

Ozzy Osbourne a urcat pentru ultima dată pe scenă în urmă cu trei săptămâni, în Birmingham, orașul său natal. Concertul „Back to the Beginning”, organizat pe stadionul Villa Park, a reunit membrii originali ai trupei Black Sabbath, pentru prima oară din 2005. Peste 42.000 de fani au fost martori la momentul istoric.

Ultimele sale cuvinte pe scenă au fost: „Este ultima piesă. Sprijinul vostru ne-a permis să trăim o viață extraordinară. Vă mulțumim din toată inima.”

Ecranele au afișat apoi mesajul: „Vă mulțumim pentru tot. Sunteți extraordinari. Birmingham pentru totdeauna”, în timp ce cerul era luminat de artificii.

Problemele de sănătate ale lui Ozzy Osbourne

Ozzy suferea de boala Parkinson din 2003 și a fost operat de șapte ori în ultimii cinci ani, ultima intervenție fiind o operație spinală în septembrie 2023. Tocmai pentru a-i facilita recuperarea, casa sa din Buckinghamshire fusese dotată cu o aripă de recuperare și cu facilități medicale.

În ciuda problemelor de sănătate, rockerul își păstrase planurile de a continua să facă muzică: „Îmi place să lucrez la proiecte noi. Atât timp cât mă atrag, voi continua să înregistrez”, declara el în 2023 pentru Metal Hammer.

Ultimul său album, „Patient Number 9”, lansat în 2022, a inclus colaborări cu nume mari din muzică: Tony Iommi, Eric Clapton, Jeff Beck, Zakk Wylde și Mike McCready (Pearl Jam).

Ozzy Osbourne s-a stins din viață marți dimineață, 22 iulie, la vârsta de 76 de ani, înconjurat de familie.