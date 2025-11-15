Video Situație inedită la Vocea României: antrenorii s-au luptat pentru una dintre fetele de la duel. Pe cine a „furat” Irina de la Tudor Chirilă

În etapa Confruntărilor de la „Vocea României”, Sunamita Beza și Denisa Puițău au adus emoția pe scenă, interpretând împreună piesa „Fix You”. Cele două s-au completat perfect, iar prestația lor a impresionat profund antrenorii.

„Tudor v-a dat mai greu decât v-ați așteptat”, a spus Horia Brenciu.

„Eu cred că a fost un moment absolut extraordinar. Am văzut oameni cu lacrimi în ochi aici, iar acesta mi se pare că cel mai frumos compliment pe care puteați să îl primiți!”, a adăugat Tudor Chirilă, înainte de a anunța cu cine va merge mai departe.

Tudor a ales să meargă mai departe cu Denisa Puițău, însă celelalte echipe au apăsat butonul pentru a o recruta pe Sunamita.

„Eu respir prin muzică, trăiesc prin muzică. Iubesc să fiu aici”, a declarat Sunamita, impresionându-i pe toți.

Smiley, echipa Theo Rose- Horia Brenciu, dar și Irina Rimes s-au duelat pentru a o convinge să se alăture echipei lor.

„Trebuie să fii în echipa noastră, pentru că ești foarte mult pe genul meu. Ești și foarte frumoasă, foarte carismatică, foarte caldă. Sunt foarte convinsă că oamenii de acasă o să te iubească”, a spus Theo Rose, la Vocea României.

„Dar oamenii de acasă o iubesc deja, o iubesc mult”, a completat Tudor.

„Eu am apăsat pe buton pentru că mi-a plăcut foarte mult cum ai început această piesă. (...)Datorită ție am renunțat la anumite calcule pe care mi le făcusem în seara aceasta”, a adăugat Irina.

„Sunamita și eu trăiesc prin muzică și din muzică. Cred că ai har, ești făcută să faci asta. Așa că te aștept să vii în echipa mea”, a spus Smiley.

La final, Sunamita a luat decizia surpriză. „Am să merg mai departe cu Irina”, a spus ea.