Dispută inedită pe masa judecătorilor din Cluj-Napoca: un bărbat a cerut în instanță custodia câinelui pe care l-a dat spre adopție acum mai mulți ani

Un conflict juridic neobișnuit a ajuns pe masa judecătorilor din Cluj-Napoca, după ce un bărbat a cerut custodia câinelui său, pe care l-a dat spre adopție în urmă cu mai mulți ani. Fostul proprietar susține că patrupedul, în vârstă de 11 ani, este grav bolnav și nu primește îngrijiri.

Bărbatul a adoptat câinele în 2014, însă l-a dat spre adopție. După mai mulți ani, acesta a revenit și a aflat despre problemele de sănătate ale animalului, potrivit clujenii.ro.

În cererea de chemare în judecată, bărbatul a susținut că este proprietarul originar al câinelui, achiziționat legal în 2014 de la un crescător autorizat din Germania și crescut timp de trei ani de familia sa. În 2017, din cauza problemelor de sănătate, a încheiat un contract de adopție cu actualul stăpân, prin care a încredințat custodia câinelui, cu obligația expresă a pârâtului de a continua tratamentul cardiac cronic al animalului. Același document prevedea că reclamantul ar fi avut dreptul să viziteze animalul cel puțin de două ori pe an.

Cu toate acestea, bărbatul susține că actualul proprietar ar fi neglijat grav sănătatea câinelui, pe care l-ar fi găsit într-o stare gravă.

Într-o încercare de a-l recupera, fostul proprietar i-a oferit actualului stăpân 1.000 de euro, însă propunerea a fost refuzată.

Actualul proprietar respinge acuzațiile și afirmă că animalul este bine îngrijit. Verificările oficiale au confirmat că patrupedul beneficiază de toate condițiile necesare, are acces la tratamente veterinare și nu prezintă semne de neglijență sau abuz.

Judecătorii clujeni au decis, după analizarea probelor, menținerea custodiei în favoarea actualului stăpân.

Instanța a motivat că nu există dovezi privind un pericol real pentru sănătatea câinelui și că intențiile fostului proprietar, deși aparent binevoitoare, nu pot justifica intervenția legală.

„Referitor la susținerile reclamantului privind hrana câinelui, toaletajul sau starea neîngrijită, instanța reține că acestea nu sunt dovedite, din toate probele menționate anterior rezultă că exemplarul canin se află într-o stare bună de sănătate și este bine îngrijit, neexistând niciun indiciu din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că viața acestuia este în pericol.”, au motivat judecătorii clujenii.ro.

Cazul nu este singular. Recent, în Oradea, o dispută similară între doi foști soți s-a încheiat prin împărțirea custodiei unui câine, instanța tratând patrupedul asemenea unui copil.