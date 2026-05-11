Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Cântăreața Bonnie Tyler a fost resuscitată după ce a suferit un stop cardiac. Artista este în continuare în comă

Bonnie Tyler ar fi suferit un stop cardiac în timp ce medicii încercau să o scoată din coma indusă. Cântăreața, în vârstă de 74 de ani, se află în continuare internată într-un spital din Portugalia în urma urgenței medicale.

Bonnie Tyler FOTO: Profimedia
Bonnie Tyler a fost  „resuscitată după ce a suferit un stop cardiac” atunci când medicii au încercat să o scoată din coma indusă, potrivit presei britanice.

Cântăreața galeză va rămâne în comă indusă într-o secție de terapie intensivă a Spitalului portughez din Faro până când medicii vor reuși să țină sub control „infecția gravă” de care suferă, cauzată de o perforație intestinală, scrrie Mirror.

Liberto Mealha, un prieten al artistei, declarat că medicii sunt „încrezători” că se va recupera complet, în ciuda incertitudinii care planează în continuare asupra evoluției situației.

În ultimele zile au ieșit la iveală mai multe detalii despre problemele de sănătate ale lui Bonnie, care se pare că au dus la operația de urgență la intestin și la extirparea apendicelui. Mealha, care a cunoscut-o pe cântăreața piesei „The Total Eclipse of the Heart” când a deschis un cunoscut club de noapte în Albufeira, în anii '80, în apropierea casei de vacanță a artistei, a declarat săptămâna trecută: „A început să se simtă rău în timpul unui concert la Londra și s-a dus la un medic pentru analize, dar nu i s-a depistat nimic acolo. Ea a decis să plece în Algarve, unde a început să simtă dureri abdominale puternice. Două zile mai târziu, s-a prezentat la un spital privat, care a transferat-o de urgență la spitalul din Faro, deoarece apendicele îi explodase și avea nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență.”

Un purtător de cuvânt al cântăreței a declarat că Bonnie a fost indusă în comă pentru a „ajuta la recuperarea ei”, după ce s-a raportat că a suferit o ruptură de apendice.

Cu o zi înainte, când au apărut primele semne ale problemelor de sănătate, purtătorul de cuvânt declarase: „Ne pare foarte rău să anunțăm că Bonnie a fost internată la un spital din Faro, Portugalia, unde are o reședință, pentru o intervenție chirurgicală de urgență la nivelul intestinului. Operația a decurs bine, iar acum se află în convalescență. Știm că toată familia, prietenii și fanii ei vor fi îngrijorați de această veste și îi vor dori o recuperare completă și rapidă.”

Surse afirmă că ea și-a continuat activitatea profesională în perioada premergătoare spitalizării, în ciuda faptului că se plângea de dureri persistente de câteva săptămâni. Reprezentanții ei nu au comentat încă informațiile potrivit cărora a trebuit să fie resuscitată, după ce a suferit un stop cardiac.

Stopul cardiac este o urgență medicală în care inima încetează brusc și neașteptat să pompeze sânge, ceea ce duce la oprirea bătăilor inimii și la întreruperea fluxului de oxigen către corp și creier.

Aceasta provoacă pierderea imediată a cunoștinței și colapsul. Pentru a preveni decesul, este esențial să se intervină imediat prin începerea resuscitării cardiopulmonare (RCP) și utilizarea unui defibrilator, dacă acesta este disponibil.

Mealha, a cărui fiică este fina lui Bonnie, a declarat săptămâna trecută că soțul cântăreței își petrece zilele lângă patul ei de spital și pleacă doar noaptea, pentru a dormi acasă. El a adăugat: „Este foarte recunoscător față de medicii și asistenții medicali de la spitalul din Faro și consideră că, dacă Bonnie ar fi rămas în Regatul Unit, nu ar mai fi fost în viață.”

