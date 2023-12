Sfârșitul cumplit al actriței care a jucat-o genial pe Ecaterina Teodoroiu. Cum a murit Stela Furcovici VIDEO

Actrița Stela Furcovici a devenit celebră cu rolul Ecaterinei Teodoroiu din filmul cu același nume, în regia lui Dinu Cocea. Artista a avut însă un sfârșit cumplit. A murit în anul 2000, la doar 46 de ani, în urma unui teribil accident de circulație.

Filmările la una dintre cele mai importante pelicule românești au început la 28 februarie 1978 şi au continuat până în iunie, la Târgu Jiu, Padina, Pucioasa, Târgovişte şi Bucureşti.

Distribuţia a inclus nume ca Amza Pellea, Ilarion Ciobanu, Ion Caramitru, Mihai Mereuţă, Cornel Coman, Alexandru Virgil Platon, Julieta Szönyi şi Ion Lupu. Paradoxal, rolul titular a revenit unei necunoscute, o angajată a Teatrului de Stat din Turda – Stela Furcovici. Deşi fuseseră avute în vedere circa 200 de actriţe din toată ţara, printre care şi vedete ale marelui ecran, precum Aimée Iacobescu, Violeta Andrei şi Irina Petrescu, anonima Stela l-a cucerit pe Cocea graţie temperamentului ei expansiv.

„M-am oprit la ea fără să o cunosc. O remarcasem într-o poză şi am chemat-o la probă. Semăna foarte bine, temperamental, cu Ecaterina Teodoroiu, despre care mă documentasem un an întreg. Stela Furcovici nu era actriţă, era «tinereancă». La teatrul din Turda era figurantă… Am dat probe cu vreo 30-40 de actriţe până să o găsesc pe ea. Actoriceşte, unele erau mult mai bune decât ea, dar nu aveau temperamentul ei zurliu. De ce zurliu? Păi, zurlie a fost şi Ecaterina Teodoroiu când a plecat printre bărbaţi, ca să lupte pe front“, îşi explica regretatul regizor decizia.

Râia, scuza inventată la filmări

Temperamentul ei zvăpăiat este cel mai bine dovedit de un moment hilar: „Ca să vă daţi seama despre ce vorbesc, o să istorisesc o întâmplare. Filmam pentru «Ecaterina Teodoroiu», dar Stela se plictisese deja. «Domnul Dinu», îmi zice, «am râie». Stop toată filmarea, o mie de costume băgate la etuvă, am trimis probe pentru laborator. După două săptămâni, răspunsul de la laborator: «Nu e, domnule, nicio râie». N-a mai avut ea chef să filmeze,“ povestea regizorul.

A fost dată afară de la Teatru

Filmul a avut premiera la 4 decembrie 1978, iar prestaţia i-a adus Stelei o „diplomă de onoare“ din partea Asociaţiei Cineaştilor, pentru debut, dar şi statutul de actriţă. Ea fusese admisă la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, la clasa lui Dem Rădulescu, însă a fost exmatriculată după un an. Era nestatornică, tonică, explozivă şi plină de revoltă faţă de regim. „Nu s-a dus la orele de armată. N-a vrut. Şi atunci au dat-o afară din institut“, spunea Cocea. „M-am dus la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste să vorbesc cu directorul responsabil cu teatrele. I-am zis: «Uite-o pe Ecaterina Teodoroiu, premiul întâi pe ţară al Asociaţiei Cineaştilor pentru interpretare. Şi nu e actriţă». S-au dat câteva telefoane, s-au luat nişte măsuri şi aşa a primit Stela Furcovici statutul de actriţă. Până atunci fusese doar o figurantă“, explica Dinu Cocea, care a distribuit-o pe Stela Furcovici şi în următoarele sale filme, „Iancu Jianu, haiducul“ (1980) şi „Iancu Jianu, zapciul“ (1981).

Stela Furcovici a făcut un rol bun şi în seria „Iancu Jianu“, alături de regretatul Adrian Pintea. În film, ei se iubeau nebuneşte, în realitate „nu se suportau“.

Teribil accident de circulație

Intrată într-un con de umbră după 1989, Stela Furcovici a avut un sfârşit tragic, în toamna anului 2000, cu puţin timp înainte de a împlini 47 de ani. Actriţa a fost implicată într-un accident de circulaţie pe una dintre străzile oraşului Turda. A încercat să traverseze neregulamentar, dar eşarfa de la gât i-a fost prinsă în oglinda retrovizoare a unui autoturism, iar ea a fost trântită la pământ. Stela a suferit o fractură craniană şi, în drum spre spital, a murit în ambulanţă.