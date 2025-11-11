Primarul comunei Mihai Eminescu din Botoșani și-a recunoscut vinovăția în dosarul de luare de mită în formă continuată. Ce pedeapsă va primi

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus sesizarea instanței de judecată cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu Dumitru Verginel Gireadă, primarul comenui Mihai Eminescu din Botoșani.

Fostul primar al comunei Mihai Eminescu (județul Botoșani), Dumitru Verginel Gireadă, care și-a dat demisia din funcție în urmă cu două săptămâni, în urma dosarului său de corupție de la DNA, pentru luare de mită, a semnat cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovăției.

Astfel, în acord se reține că în perioada în perioada iulie 2022-martie 2025, la diferite intervale de timp, primarul Gireadă ar fi primit sume de bani cu titlul de mită pentru a facilita adjudecarea unor contracte de achiziții publice, derularea și urgentarea aprobării plăților aferente unor contracte de lucrări publice de la inculpatul B.V.M., administratorul de fapt al societății comerciale care executa contractele respective.

”În perioada septembrie 2022-octombrie 2024, inculpatul Gireadă Dumitru-Verginel ar fi primit, cu titlu de mită, pentru sine și pentru doi membri ai familiei sale, plata contravalorii unor facturi aferente unor materiale de construcții, în valoare totală de 1.090.294 lei, necesare construcției, amenajării și renovării unui număr de trei imobile deținute de acesta și de membrii familiei sale.

În perioada iulie-august 2022, inculpatul Gireadă Dumitru-Verginel ar fi primit pentru sine, cu titlu de mită, un autoturism marca Mitsubishi în valoare de 20.084 euro, pe care l-a remis spre utilizare unei persoane apropiate.

În perioada august-octombrie 2024, ar fi pretins pentru altul - o societate comercială administrată de un membru al familiei sale aflată în relații comerciale cu societatea mituitorului - efectuarea în mod prioritar a unor plăți”, potrivit DNA.

La data de 23 octombrie 2024, primarul Gireadă Dumitru-Verginel ar fi pretins pentru un alt membru al familiei, iar în cursul lunii ianuarie 2025, ar fi primit un folos nepatrimonial reprezentat de încheierea în condiții avantajoase a unui contract de vânzare-cumpărare aferent unui teren în valoare de 50.000 euro.

Totodată, în cursul lunilor octombrie 2024-martie 2025, inculpatul Gireadă Dumitru-Verginel ar fi pretins și primit, pentru sine și pentru altul (o societate comercială administrată de un membru al familiei sale), suma de 200.000 lei, prin atestarea prestării în mod fictiv de servicii de excavare și transport agregate.

În vederea confiscării speciale, s-a dispus sechestru asupra sumei de 20.000 lei, ridicată de la inculpat și indisponibilizarea sumei de 1.309.262,23 lei aflată în contul inculpatului.

”În prezența avocatului, inculpatul Gireadă Dumitru-Verginel a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 3 (trei) ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 4 (patru) ani, precum și cu interzicerea, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat”, mai anunță DNA.

Acordul de recunoaștere a vinovăției privindu-l pe inculpatul Gireadă Dumitru-Verginel și dosarul aferent au fost înaintate la Tribunalul Botoșani.

În aceeași spetă este cercetat și Dan Oloeriu, primar al orașului Flămânzi, (județul Botoșani), pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită și B.V.M., administratorul uneisocietăți comerciale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de dare de mită