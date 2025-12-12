search
Regizor celebru, găsit vinovat că a fraudat Netflix de 11 milioane de dolari pentru mașini de lux, ceasuri și saltele

0
0
Publicat:

Regizorul hollywoodian Carl Erik Rinsch, care a realizat filmul 47 Ronin cu Keanu Reeves, lansat în 2013, a fost condamnat pentru fraudarea Netflix cu 11 milioane de dolari, bani cheltuiți pe speculații cu criptomonede și pe un adevărat tur de cumpărături extravagante.

Carl Erik Rinsch FOTO Shutterstock
Carl Erik Rinsch FOTO Shutterstock

Procurorii federali au anunțat pe 11 decembrie că Rinsch a fost găsit vinovat pentru rolul său „într-o schemă frauduloasă” legată de o plată destinată finalizării serialului său SF, mult întârziat, White Horse. Fondurile trebuiau să acopere costurile de producție și să asigure finalizarea proiectului, scrie Daily Mail.

Potrivit Procuraturii pentru Districtul Sudic al New York-ului, Rinsch a cheltuit banii „pe cheltuieli personale și obiecte de lux, inclusiv cel puțin 1,7 milioane de dolari pentru facturi ale cardurilor de credit; cel puțin 3,3 milioane de dolari pe mobilă, antichități și saltele; cel puțin 387.000 de dolari pe un ceas elvețian; și cel puțin 2,4 milioane de dolari pe cinci Rolls-Royce și un Ferrari roșu”.

El a fost condamnat pentru fraudă electronică și spălare de bani — fiecare infracțiune fiind pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare — precum și cinci capete de acuzare pentru efectuarea de tranzacții financiare cu bunuri provenite din activități ilegale, fiecare cu o pedeapsă maximă de 10 ani.

„Condamnarea de astăzi demonstrează că atunci când cineva fură de la investitori, îi urmărim banii și îi tragem la răspundere”, a declarat procurorul Jay Clayton, referindu-se la „opțiunile speculative pe acțiuni și tranzacțiile cu criptomonede” ale lui Rinsch.

Rinsch, reprezentat atât de avocați privați, cât și de avocați din oficiu, urmează să fie condamnat pe 17 aprilie 2026. Procurorii au precizat că acesta a acționat „cunoscând și intenționând să elaboreze o schemă menită să înșele, pentru a obține bani și bunuri prin promisiuni false și frauduloase”.

În timpul procesului, Rinsch a depus mărturie în propria apărare, susținând că banii de la Netflix — pe lângă zecile de milioane primite anterior pentru serialul White Horse/Conquest, rămas neterminat — urmau să-i ramburseze investițiile personale în proiect.

El a spus că implicarea lui Keanu Reeves în 47 Ronin l-a ajutat să obțină sprijinul Netflix și că intenționa să folosească filmările deja realizate pentru a negocia un al doilea sezon. Juriul a respins în cele din urmă apărarea lui Rinsch.

În 2021, cu doar câteva clipuri teaser produse, Netflix a anulat proiectul, consemnând o pierdere de peste 55 de milioane de dolari. În 2024, platforma a câștigat un arbitraj de 12 milioane de dolari împotriva lui Rinsch, după ce acesta susținuse că Netflix îi datorează 14 milioane. Documentele arată că, până acum, nu a returnat niciun ban.

