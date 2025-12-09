search
Marți, 9 Decembrie 2025
Tatăl lui Amy Winehouse le-a dat în judecată pe prietenele acesteia, acuzându-le că și-au însușit banii din vânzarea obiectelor artistei

Tatăl regretatei artiste britanice Amy Winehouse a intentat un proces împotriva prietenelor acesteia, care i-au vândut rochiile cântăreței și alte obiecte care i-au aparținut. Potrivit lui Mitchell Winehouse, banii ar fi trebuit să ajungă la familie și la o fundație dedicată memoriei artistei.

Mitchell și Amy Winehouse/FOTO: Getty Images
Mitchell și Amy Winehouse/FOTO: Getty Images

Mitchell Winehouse, care a intentat un proces deschis luni la Înalta Curte din Londra, le acuză pe Naomi Parry, fosta stilistă a vedetei decedate în 2011 şi pe Catriona Gourlay, fosta colegă de cameră a cântăreței, că şi-au însușit în mod ilegal bunurile sale pentru a le vinde, păstrând sumele obținute, scrie Agerpres.

Potrivit avocatului tatălui, cele două femei au vândut la licitaţie, din noiembrie 2021 până în mai 2023, aproximativ 150 de obiecte care au aparţinut artistei, inclusiv rochii pe care aceasta le-a purtat în timpul ultimului său turneu din iunie 2011.

Mitchell  consideră că este unicul proprietar al acestor obiecte şi, prin urmare, că ar fi trebuit să primească veniturile obținute în urma vânzării lor prin intermediul casei de licitații Julien's, cu sediul în Los Angeles.

Tatăl artistei cere 730.000 de lire de la cele două 

Persoanele care au participat la licitație au fost informate că 30% din venituri vor fi donate Fundației Amy Winehouse.

Avocatul Catrionei Gourlay susține că majoritatea obiectelor au fost împrumutate sau oferite de cântăreață celor două femei, chiar dacă nu există nicio dovadă tangibilă a acestor cadouri.

„Dacă o tânără de 19 ani îi dăruiește o eșarfă sau cercei prietenei sale, nimeni nu semnează un contract”, a argumentat avocatul, subliniind „generozitatea” cântăreței.

Catriona Gourlay și Naomi Parry au cunoscut-o pe Amy Winehouse înainte ca aceasta să devină faimoasă.

În a doua zi a procesului, avocații femeilor au subliniat juriului discrepanța financiară majoră dintre Mitchell Winehouse (care este multimilionar din moștenirea fiicei sale) și cele două femei, care se confruntă cu dificultăți financiare.

Conform plângerii, Mitchell Winehouse le-a propus inițial un acord amiabil (să îi cedeze 30% din câștiguri), dar după ce ele au refuzat, el a cerut în instanță suma integrală (aproximativ 730.000 de lire sterline) obținută din vânzări.

Amy Winehouse a fost o cântăreață și compozitoare britanică, considerată una dintre cele mai puternice și originale voci ale muzicii soul și jazz din ultimii ani. S-a născut pe 14 septembrie 1983 la Londra și a crescut într-o familie pasionată de muzică. A început să cânte de mică, iar talentul ei a fost remarcat rapid de industria muzicală.  

A devenit cunoscută la nivel internațional în 2006, odată cu lansarea celui de-al doilea album, „Back to Black”. Albumul a fost un succes imens, câștigând cinci premii Grammy și fiind considerat un reper al muzicii soul moderne.  

Amy Winehouse a murit pe 23 iulie 2011, la vârsta de doar 27 de ani, în locuința ei din Londra. Ancheta oficială a stabilit că decesul a fost cauzat de o intoxicație cu alcool, după o perioadă de abstinență urmată de o recădere bruscă. Moartea ei a șocat fanii din întreaga lume. 

