Daily Mail, acuzat de practici ilegale într-un nou proces deschis de prințul Harry și alte celebrități

Tabloidul britanic Daily Mail este acuzat că ar fi folosit, timp de decenii, metode ilegale pentru a obține informații despre viața privată a prințului Harry și a altor personalități publice. Afirmațiile au fost făcute luni, în deschiderea procesului de la Înalta Curte din Londra, unde avocatul reclamanților a vorbit despre un comportament „sistematic” și „continuat” al publicației, relatează AFP.

Prințul Harry, stabilit în California alături de soția sa, Meghan, și cei doi copii, a sosit zâmbind la tribunal, îmbrăcat într-un costum bleumarin, potrivit agenției internaționale de presă, citate de News.ro.

Harry este una dintre cele șapte figuri publice care au dat în judecată Associated Newspapers Limited (ANL), compania care editează Daily Mail și Mail on Sunday. Printre reclamanți se mai numără Elton John și soțul său David Furnish, precum și actrițele Elizabeth Hurley și Sadie Frost.

Acuzații privind interceptări și acces ilegal la date

Avocatul David Sherborne a susținut că tabloidele au apelat la detectivi particulari pentru a intercepta convorbiri telefonice și pentru a obține date confidențiale, precum facturi detaliate, dosare medicale sau extrase de cont. Practicile ar fi avut loc în special în perioada 1993 - 2011, dar și ulterior, în 2018.

Associated Newspapers Limited respinge acuzațiile, pe care le consideră „absurde”.



Sherborne a afirmat că publicațiile „știau că au cadavre în dulapuri” și a acuzat distrugerea unor documente relevante, inclusiv facturi ale investigatorilor privați. Avocatul susține însă că deține „dovezi incontestabile”.

Apărarea ANL, reprezentată de Antony White, va prezenta marți poziția oficială a Associated Newspapers Limited. În documentele depuse deja la dosar, White susține că plângerile au fost formulate prea târziu și că, la momentul publicării articolelor, nu a existat nicio contestație. De asemenea, argumentează că multe informații ar fi provenit chiar din anturajul vedetelor.

Prințul Harry, iar în boxa martorilor

Potrivit programului audierilor, prințul Harry urmează să depună mărturie joi. El a mai făcut acest lucru în 2023, într-un proces împotriva editorului Daily Mirror, devenind primul membru al familiei regale care a luat poziție în instanță într-un astfel de caz după mai bine de un secol. Instanța i-a dat câștig de cauză atunci, acordându-i despăgubiri de peste 140.000 de lire sterline.

Relația tensionată a prințului Harry cu presa tabloidă este de notorietate.

Harry consideră că hărțuirea mediatică a contribuit la moartea prințesei Diana, mama sa, în 1997, și a vorbit de mai multe ori despre impactul intruziunilor asupra vieții sale personale.

Surse apropiate prințului spun că acesta ar fi ultimul proces intentat de Harry împotriva presei de scandal. În ultimii ani, el a obținut mai multe victorii în instanță, inclusiv un acord amiabil cu proprietarul The Sun, care a evitat astfel un proces de ampăloare.

În plan personal, relația dintre Harry și regele Charles pare să se fi îmbunătățit. Cei doi s-au reîntâlnit în septembrie, după un an și jumătate. Într-un interviu acordat BBC în 2025, Harry declara că își dorește o reconciliere cu familia sa, în special cu tatăl său, diagnosticat cu o formă de cancer nedezvăluită public. Potrivit AP, cei doi ar fi acum în contact constant.