Paris Hilton își dorește și o fetiță. Mama-surogat i-a născut luna trecută un băiețel

Celebra Paris Whitney Hilton, moștenitoare a lanțului hotelier Hilton, a declarat că își dorește să devină mama unei fetițe. Această declarație vine la scurt timp după ce a devenit mamă de băiat, acesta fiind adus pe lume de o mamă-surogat.

Paris Hilton și Reum, un celebru om de afaceri din Chicago, s-au căsătorit în noiembrie 2021. Cei doi au o relație de 3 ani de zile.

„A fost mereu visul meu să devin mamă și sunt atât de fericită că eu și Carter ne-am găsit unul pe celălalt. Suntem atât de entuziasmați să ne întemeiem familia împreună și inimile noastre explodează de dragoste pentru băiețelul nostru”, a declarat Hilton pentru revista People.

Vedeta a discutat și despre planurile de a face un copil, afirmând că împreună cu Reum au început procesul de fertilizare în vitro, chiar în timpul pandemiei de Covid-19.

„Am făcut-o de șapte ori... Am toți băieții. Am 20 de băieți. Recent, tocmai am reluat procesul, așa că aștept rezultatele pentru a vedea dacă printre noii embrioni vor exista și fete.”, a afirmat Paris Hilton, potrivit Eva.ro.

Paris și Reum au distribuit pe rețelele de socializare prima imagine împreună cu băiețelul lor, Phoenix.