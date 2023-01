Paris Hilton a devenit mamă de băiețel: „Ești deja iubit dincolo de cuvinte” FOTO

Femeia de afaceri și personalitatea mass-media, în vârstă de 41 de ani, Paris Hilton și soțul Carter Reum și-au întâmpinat de curând primul copil, un fiu adus pe lume de o mamă surogat, relatează revista americană People.

„A fost visul meu din totdeauna să fiu mamă și sunt atât de fericită eu și Carter ne-am cunoscut”, a spus proaspăta mămică în exclusivitate pentru PEOPLE.

„Suntem atât de încântați să ne începem familia împreună și inimile noastre explodează de dragoste pentru băiețelul nostru”, a adăugat vedeta americană.

Împărtășind vestea pe Instagram marți, Hilton a postat o fotografie în care se vede mâna bebelușului care se ține strâns de degetul mare al ei.

„Ești deja iubit dincolo de cuvinte”, a scris ea.

Moştenitoarea imperiului Hilton și-a exprimat dorința ca ea și Reum, cu care s-a căsătorit la sfârșitul anului trecut, să devină părinți.

În timpul unui interviu acordat publicației în decembrie, fondatorul parfumului Love Rush a discutat despre planul cuplului de a avea un copil, spunând că ea și Reum au început procesul de fertilizare in vitro (FIV) în timpul apogeului pandemia COVID-19.

„Am început să mergem și să facem asta în câteva luni pentru că lumea a fost închisă”, a spus ea pentru PEOPLE. „Știam că vrem să înființăm o familie și am spus: „Acesta este momentul perfect. De obicei, sunt într-un avion 250 de zile pe an și haideți să aprovizionam și să pregătim toate ovulele”

Hilton și Reum s-au logodit în februarie 2021, după mai bine de un an de întâlniri și s-au căsătorit în luna noiembrie, fiind organizată o ceremonie de trei zile. Prieten de multă vreme al familiei Hilton, Reum – originar din Chicago – este autor, antreprenor și a fondat firma de capital de investiții M13.

„Am avut ocazia unică de a cunoaște în fiecare pe adevărata Paris, fiind doar noi doi în ultimele 15 luni și nu aș putea fi mai încântat și mai norocos să o am ca viitoare soție și partener”, spunea Reum în februarie 2021. „Strălucește prin bunătatea, etica în muncă, autenticitatea și vocea ei pentru a face lumea un loc mai bun și va face același lucru ca viitoare mamă și soție”.

Într-un episod din aprilie din podcastul The Bellas al lui Nikki și Brie Bella, Hilton a discutat despre entuziasmul pe care ea și Reum o împărtășesc cu privire la extinderea familiei lor.

„Îmi place să fiu soție. Simt că mi-am găsit în sfârșit perechea perfectă și mă simt atât de în siguranță”, a spus Hilton despre Reum. „În sfârșit am casa mea și abia aștept să întemeiez o familie și să am copii.”

Explicând că ea și Reum „au vorbit despre copii de la început”, și că le-ar „plăcea să aibă gemeni”.

„Cred că ar fi uimitor”, a adăugat cântăreața „Stars Are Blind”, înainte de a remarca că și-ar dori „trei sau patru” copii în total.