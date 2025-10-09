Papa Leon, apel către jurnaliști să apere presa de calitate: „Ajunge cu clickbait-ul!”

Papa Leon a lansat, joi, un apel ferm către organizațiile media să renunțe la informațiile „fără valoare” și să ajute publicul să facă diferența între fapt și ficțiune, potrivit POLITICO.

„Comunicarea trebuie eliberată de gândirea greșită care o corupe, de concurența neloială și de practica degradantă a așa-numitului clickbait. Vă îndemn: nu vă vindeți niciodată autoritatea!”, a declarat suveranul pontif.

Discursul Papei a avut loc în cadrul unei conferințe organizate la Roma de Minds International, o rețea de agenții de știri globale, care se desfășoară până vineri și abordează subiecte precum inteligența artificială și provocările „lumii post-adevăr”.

Papa Leon a atras atenția asupra paradoxului actual: deși trăim în era comunicării, agențiile de știri și consumatorii de informații se confruntă cu crize, confundând frecvent falsul cu adevărul și artificialul cu autenticitatea.

Suveranul pontif a lăudat, totodată, jurnaliștii care își riscă viața relatând din zone de conflict precum Ucraina și Gaza, subliniind rolul lor vital în combaterea dezinformării.

„Puteți acționa ca o barieră împotriva celor care, prin arta străveche a minciunii, caută să creeze diviziuni. Puteți fi un bastion al civilizației împotriva nisipurilor mișcătoare ale aproximării și post-adevărului”, a mai adăugat Papa Leon.