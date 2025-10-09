search
Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
Papa Leon, apel către jurnaliști să apere presa de calitate: „Ajunge cu clickbait-ul!”

Publicat:

Papa Leon a lansat, joi, un apel ferm către organizațiile media să renunțe la informațiile „fără valoare” și să ajute publicul să facă diferența între fapt și ficțiune, potrivit POLITICO.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

„Comunicarea trebuie eliberată de gândirea greșită care o corupe, de concurența neloială și de practica degradantă a așa-numitului clickbait. Vă îndemn: nu vă vindeți niciodată autoritatea!”, a declarat suveranul pontif.

Discursul Papei a avut loc în cadrul unei conferințe organizate la Roma de Minds International, o rețea de agenții de știri globale, care se desfășoară până vineri și abordează subiecte precum inteligența artificială și provocările „lumii post-adevăr”.

Papa Leon a atras atenția asupra paradoxului actual: deși trăim în era comunicării, agențiile de știri și consumatorii de informații se confruntă cu crize, confundând frecvent falsul cu adevărul și artificialul cu autenticitatea.

Suveranul pontif a lăudat, totodată, jurnaliștii care își riscă viața relatând din zone de conflict precum Ucraina și Gaza, subliniind rolul lor vital în combaterea dezinformării.

„Puteți acționa ca o barieră împotriva celor care, prin arta străveche a minciunii, caută să creeze diviziuni. Puteți fi un bastion al civilizației împotriva nisipurilor mișcătoare ale aproximării și post-adevărului”, a mai adăugat Papa Leon.

Europa

