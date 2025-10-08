Papa Leon le cere episcopilor americani să condamne politicile lui Donald Trump privind imigrația

Papa Leon al XIV-lea, primul papă originar din Statele Unite, i-a îndemnat pe episcopii americani să ia o poziție fermă împotriva tratamentului aplicat imigranților sub politicile administrației Trump. Mesajul a fost transmis în timpul unei întâlniri care a avut loc miercuri, la Vatican, relatează Reuters.

Potrivit participanților, suveranul pontif a subliniat necesitatea ca Biserica din Statele Unite să se pronunțe public în apărarea imigranților afectați de măsurile restrictive ale fostului președinte american. „Sfântul Părinte este profund preocupat personal de aceste probleme”, a declarat episcopul de El Paso, Mark Seitz. „Și-a exprimat dorința ca Conferința Episcopilor din SUA să se pronunțe ferm pe această temă. Pentru noi toți înseamnă mult să știm că își dorește personal să continuăm să vorbim public despre asta”, a adăugat el.

Papa Leon a primit, de asemenea, zeci de scrisori de la familii care se tem de deportare, unele dintre ele relatând situații dramatice ale imigranților fără acte legale de ședere în Statele Unite. Vaticanul nu a comentat oficial asupra întâlnirii.

Ales în luna mai, după moartea papei Francisc, Leon al XIV-lea s-a remarcat printr-un stil mai rezervat decât predecesorul său. Totuși, în ultimele săptămâni, pontiful și-a intensificat declarațiile privind drepturile imigranților. Pe 30 septembrie, el a pus sub semnul întrebării compatibilitatea politicilor anti-imigrație ale administrației Trump cu învățăturile Bisericii Catolice despre protejarea vieții — afirmații care au stârnit reacții puternice din partea unor catolici conservatori.

Casa Albă a transmis că fostul președinte Donald Trump și-a respectat promisiunile din campanie, inclusiv cea privind deportarea imigranților ilegali cu antecedente penale.

Papa Leon s-a întâlnit marți seară, în privat, și cu un grup de aproximativ 100 de catolici americani implicați în acțiuni de sprijin pentru migranți, cărora le-a mulțumit pentru devotament și solidaritate.