Video Oana Radu s-a căsătorit la malul mării cu toboșarul din trupa cu care cântă

Oana Radu s-a căsătorit cu Șerban Balaban, în cursul zilei de joi, 4 septembrie 2025, într-un cadru de poveste.

Oana Radu, care în trecut a mai fost căsătorită cu antrenorul de fitness Cătălin Dobrescu, s-a căsătorit joi, cu Șerban Balaban, muzician chiar în trupa cu care ea cântă live.

Cei doi s-au cununat religios pe litoralul românesc. Ceremonia a avut loc în Mamaia ,pe plaja Azimuth, în compania celor mai apropiați prieteni.

Mireasa a purtat o rochie albă din satin cu fustă dreaptă, lejeră, ușor drapată, cu un decoleteu în formă de V; de asemenea, mânecile bufante și scurte, foarte moderne, adaugă dramatism și rafinament, iar Șerban a îmbrăcat un costum alb-ivory elegant, cu sacou clasic, și o cămașă neagră, întregul outfit accesorizat cu o batistă neagră la buzunarul sacoului, relatează Click!.

De altfel, singurele pete de culoare de la nunta Oanei Radu au fost "exploziile" de fum colorat de la finalul ceremoniei, căci tot cadrul, de la flori la ținutele invitaților, au fost în alb și negru,

Oana Radu a postat primele imagini de la nuntă, iar momentul tortului a fost unul de-a dreptul spectaculos, însoțit de un foc de artificii. Tortul a fost unul atipic, cu un singur etaj și decorat cu zmeură.

Relația celor doi a început după divorțul cântăreței de antrenorul de fitness Cătălin Dobrescu. Inițial, între Oana Radu și Șerban Balaban a existat o prietenie frumoasă, transformată apoi într-o poveste de iubire puternică.

„Data trecută, în ultima ipostază în care m-ați văzut când eram încă doar prieteni, timpul a trecut, cred că s-au schimbat foarte multe de atunci, am acceptat atunci, în ultima emisie, că se întâmplă ceva în inimele noastre și că eu o plac și că ea mă place pe mine și bineînțeles că am ajuns să fim împreună (...) Noi suntem împreună cam de un an fără câteva luni, noi din vară suntem un cuplu oficial”, a spus iubitul Oanei Radu, la „În culisele celebrității”.