O vedetă Digi 24 dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat de Ionela Năstase: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”

Jurnalista și realizatoarea emisiunii „La cină” de la Digi24, Ionela Năstase, a făcut public un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, în care povestește că, în urmă cu aproximativ un an, a primit un diagnostic de cancer, descoperit în timpul unui control de rutină

„Acum un an, viața mea s-a oprit pentru câteva secunde, la un control de rutină, pentru că am primit acel diagnostic care îți taie respirația: cancer. A fost cel mai greu cuvânt pe care l-am auzit vreodată, dar și începutul celei mai mari lecții despre viață, curaj și recunoștință”, a scris Năstase.

Prezentatoarea subliniază că nu își face publică povestea pentru a primi compasiune, ci pentru a sensibiliza alte persoane să nu amâne controalele.

„Nu scriu aceste rânduri din dramă sau slăbiciune, ci cu speranța că vor ajunge la o femeie care poate amână acel control de ceva timp. Mergi. Programează-l. Nu aștepta să doară. Nu aștepta semne. Ai grijă de tine, așa cum ai grijă de toți ceilalți”, a spus Ionela Năstase.

Jurnalista mai recunoaște că nu a avut simptome și nu a simțit că ceva ar fi fost în neregulă.

„Eu nu am avut simptome. Nu am simțit că «e ceva în neregulă». Dar am fost la medic, așa cum fac regulat, pentru că am învățat să nu-mi neglijez sănătatea. Prevenția face parte din felul meu de a fi și pot spune, cu mâna pe inimă, că disciplina mi-a salvat viața”, a împărtășit aceasta.

Deși a trecut printr-o experiență dificilă, Ionela Năstase a transmis un mesaj de speranță și recunoștință. „Astăzi sunt aici, puternică, sănătoasă și mai conștientă ca niciodată de darul fiecărei zile. Și dacă ești femeie și citești asta, fă-ți un bine: programează acel control pe care îl tot amâni. Fă-o pentru tine, pentru copiii tăi, pentru tot ce iubești. Astăzi sunt bine”, a spus jurnalista.

La finalul postării, jurnalista i-a mulțumit soțului ei, Vlad Petreanu, care i-a fost alături, și medicilor care au tratat-o.

„Sunt recunoscătoare. Și sunt aici pentru a spune că uneori, un simplu gest de grijă față de tine poate face diferența dintre o poveste tristă și una cu final fericit. Pentru mine, cancerul nu a fost sfârșitul, ci un nou început. Mulțumesc că mi-ai fost alături, chiar și fără să știi prin ce trec. Acum vreau să fim împreună și în vindecare, și în prevenție. Ai grijă de tine. Te rog”, a încheiat Ionela Năstase.