2026, anul nunților celebre. Ce cupluri ar putea ajunge în fața altarului

În 2025, lumea showbiz-ului a fost martoră la o serie de logodne răsunătoare, care au captat atenția fanilor din întreaga lume și au generat speculații privind cele mai așteptate nunți ale noului an. În 2026 ar putea spune ,,da" în fața altarului o serie de celebrități: de la staruri pot precum Taylor Swift sau Dua Lipa până la cuplul de actori Zendaya și Tom Holland.

Taylor Swift și Travis Kelce s-ar putea căsători la vară

Cântăreața Taylor Swift (35 de ani) și iubitul ei, jucătorul de fotbal american Travis Kelce (36 de ani), au anunțat oficial logodna în august 2025, după aproape doi ani de relație. Kelce a cerut-o în căsătorie pe artistă într-un decor romantic, în grădină, iar Swift a împărtășit imaginile pe Instagram, unde a acumulat milioane de aprecieri în doar câteva ore.

Logodna celor doi a alimentat zvonurile despre o nuntă extravagantă, care ar putea fi programată în iunie sau iulie 2026. Evenimentul ar urma să fie unul de amploare, dar detaliile logistice, precum locul petrecerii sau numărul de invitați sunt păstrate încă secrete.

Dua Lipa și Callum Turner

Cântăreața de origine albanează Dua Lipa (30 de ani) și actorul britanic Callum Turner (35 de ani) s-au logodit în iunie 2025, după aproximativ un an și jumătate de relație. Cererea în căsătorie a fost descrisă ca emoționantă și atent planificată. Dua Lipa a primit un inel personalizat, creat cu ajutorul surorii și prietenilor ei.

Cuplul nu a anunțat data nunții, din cauza programului încărcat al ambilor parteneri, dar cântăreața știe cu siguranță ce rochie va purta în ziua cea mare: de la designerul francez Jacquemus.

Miley Cyrus și Maxx Morando

După o relație de aproximativ patru ani, Miley Cyrus (33 de ani) s-a logodit cu muzicianul Maxx Morando (27 de ani) în decembrie 2025. Miley și-a afișat inelul la premiera noului film Avatar.

Data nunții nu a fost stabilită nici de cei doi, dar se crede că va fi vorba despre o ceremonie intimă. De altfel, Miley Cyrus a ales în ultimii ani să păstreze discreția cu privire la viața privată, după ce relația anterioară, cea cu actorul Liam Hemsworth a trăit-o în lumina reflectoarelor. Cei doi s-au despărțit în 2019 și au divorțat oficial la începutul anului 2020.

Liam Hemsworth și Gabriella Brooks

Și fostul soț al lui Miley Cyrus s-ar putea recăsători anul acesta. Liam Hemsworth (35 de ani) a anunțat în septembrie 2025 logodna cu modelul Gabriella Brooks (29 de ani). Cuplul a început relația la câteva luni după despărțirea lui Liam de Miley. Din nou, ar putea fi vorba despre o ceremonie discretă, care ar putea avea loc în Australia, țara de origine a starului masculin din Jocurile Foamei.

Zendaya și Tom Holland

Cuplul preferat al Hollywoodului, Zendaya (29 de ani) și Tom Holland (29 de ani), s-a logodit la sfârșitul lui 2024. Cei doi au făcut totul public la începutul anului trecut, pe covorul de la Globurile de Aur, unde Zendaya s-a afișat cu inelul de logodnă. Relația lor durează din 2021.

Fanii așteaptă cu nerăbdare nunta, despre care speculează că ar putea avea loc în primăvară sau la începutul verii.