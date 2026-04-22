search
Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

2026, anul nunților celebre. Ce cupluri ar putea ajunge în fața altarului

0
0
Publicat:

În 2025, lumea showbiz-ului a fost martoră la o serie de logodne răsunătoare, care au captat atenția fanilor din întreaga lume și au generat speculații privind cele mai așteptate nunți ale noului an. În 2026 ar putea spune ,,da" în fața altarului o serie de celebrități: de la staruri pot precum Taylor Swift sau Dua Lipa până la cuplul de actori Zendaya și Tom Holland.  

Taylor Swift și iubitul ei, jucătorul de fotbal american Travis Kelce FOTO Getty Images

Taylor Swift și Travis Kelce s-ar putea căsători la vară

Cântăreața Taylor Swift (35 de ani) și iubitul ei, jucătorul de fotbal american Travis Kelce (36 de ani), au anunțat oficial logodna în august 2025, după aproape doi ani de relație. Kelce a cerut-o în căsătorie pe artistă într-un decor romantic, în grădină, iar Swift a împărtășit imaginile pe Instagram, unde a acumulat milioane de aprecieri în doar câteva ore.

Logodna celor doi a alimentat  zvonurile despre o nuntă extravagantă, care ar putea fi programată în iunie sau iulie 2026. Evenimentul ar urma să fie unul de amploare, dar detaliile logistice, precum locul petrecerii sau numărul de invitați sunt păstrate încă secrete.

Dua Lipa și Callum Turner

Cântăreața de origine albanează Dua Lipa (30 de ani) și actorul britanic Callum Turner (35 de ani) s-au logodit în iunie 2025, după aproximativ un an și jumătate de relație. Cererea în căsătorie a fost descrisă ca emoționantă și atent planificată. Dua Lipa a primit un inel personalizat, creat cu ajutorul surorii și prietenilor ei. 

Dua Lipa și Callum Turner FOTO Getty Images

Cuplul nu a anunțat data nunții, din cauza programului încărcat al ambilor parteneri, dar cântăreața știe cu siguranță ce rochie va purta în ziua cea mare: de la designerul francez Jacquemus. 

Miley Cyrus și Maxx Morando

După o relație de aproximativ patru ani, Miley Cyrus (33 de ani) s-a logodit cu muzicianul Maxx Morando (27 de ani) în decembrie 2025. Miley și-a afișat inelul la premiera noului film Avatar.

Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas: Povestea unei nunți-maraton. O iubire ce a înfruntat toate obstacolele – Secrete de la Hollywood
Miley Cyrus și Maxx Morando FOTO Getty Images

Data nunții nu a fost stabilită nici de cei doi, dar se crede că va fi vorba despre o ceremonie intimă. De altfel, Miley Cyrus a ales în ultimii ani să păstreze discreția cu privire la viața privată, după ce relația anterioară, cea cu actorul Liam Hemsworth a trăit-o în lumina reflectoarelor. Cei doi s-au despărțit în 2019 și au divorțat oficial la începutul anului 2020. 

Liam Hemsworth și Gabriella Brooks

Și fostul soț al lui Miley Cyrus s-ar putea recăsători anul acesta.  Liam Hemsworth (35 de ani) a anunțat în septembrie 2025 logodna cu modelul Gabriella Brooks (29 de ani). Cuplul a început relația la câteva luni după despărțirea lui Liam de Miley. Din nou, ar putea fi vorba despre o ceremonie discretă, care ar putea avea loc în Australia, țara de origine a starului masculin din Jocurile Foamei. 

Liam Hemsworth și Gabriella Brooks FOTO Getty Images/ Jamie McCarthy

Zendaya și Tom Holland

Cuplul preferat al Hollywoodului, Zendaya (29 de ani) și Tom Holland (29 de ani), s-a logodit la sfârșitul lui 2024. Cei doi au făcut totul public la începutul anului trecut, pe covorul de la Globurile de Aur, unde Zendaya s-a afișat cu inelul de logodnă. Relația lor durează din 2021. 

Zendaya la Globurile de Aur din 2025 FOTO Reuters/ Daniel Cole

Fanii așteaptă cu nerăbdare nunta, despre care speculează că ar putea avea loc în primăvară sau la începutul verii. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
digi24.ro
image
Ce spune neamțul de 86 de ani suspectat că și-a ucis iubita de 30 de ani, în București. Tânăra era pasionată de kickboxing
stirileprotv.ro
image
SCANDALUL politic din România se mută la Bruxelles: șefa socialiștilor europeni îl atacă dur pe Manfred Weber, care îl susține pe Bolojan
gandul.ro
image
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
mediafax.ro
image
Încă o crimă comisă de un român șochează Italia! De ce l-a ucis Victor pe cel mai bun prieten și cum a ascuns cadavrul timp de o lună: victima a deschis un subiect sensibil
fanatik.ro
image
Ministrul Transporturilor a scumpit biletul la metrou chiar înainte să își dea demisia din Guvern
libertatea.ro
image
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e strategia social-democraților
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Doua avioane de luptă s-au ciocnit în zbor pentru că piloții își făceau fotografii
antena3.ro
image
Primăria Sectorului 4 cere unor oameni să-şi demoleze casele pentru a înlocui o conductă. Cazul, pe masa DNA
observatornews.ro
image
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
cancan.ro
image
650 parlamentari iau pensie specială de 6.200 lei, deși au contribuit pentru doar 700 lei. Urmează primarii
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Românii au luat cu asalt piaţa joburilor. Aplică în masă, dar sunt mai puţine locuri de muncă. Ce domenii mai angajează
playtech.ro
image
Elias Charalambous a luat decizia după ce Mihai Stoica i-a propus să revină la FCSB
fanatik.ro
image
Misterul Arcei lui Noe se adâncește: structuri subterane descoperite într-un munte din Turcia par să corespundă descrierii biblice
ziare.com
image
Florin Prunea: ”Tu îți dai seama că ăsta trebuia să fie antrenorul echipei naționale și n-a vrut Burleanu?”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Marea dilemă a lui Bolojan – ce face cu Justiția. Predoiu, vulnerabilitate. Cine s-ar mai califica
cotidianul.ro
image
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme de la începutul anului. Vedeta arată BESTIAL! Ce a făcut pentru a fi trasă prin inel / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Sfântul Gheorghe 2026. Ce este interzis să faci joi, 23 aprilie. Tradiții și obiceiuri la români
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei, la 50 de ani de la Montreal: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Designerul Eugen Olteanu a murit la 42 de ani. Ultimul mesaj: „Aștept un pic de liniște...”. Cu ce șocase, în moda românească, după tragedia de la Colectiv?
click.ro
image
De ce a lipsit Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan: „I-am refuzat invitația”
click.ro
image
Artist de muzică populară, în vizorul DNA. Percheziții într-un dosar de corupție și spălare de bani
click.ro
Morante de la Puebla, Profimedia (1) jpg
”Regele matadorilor” cu rectul sfârtecat! N-a mai putut controla taurul furibund, într-o luptă șocantă
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, Euphoria, Profimedia (3) jpg
Sydney Sweeney, între ”orgasm autentic”, sexualitate debordantă și goliciune ademenitoare. Blonda explozivă nu mai are limite
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
image
Designerul Eugen Olteanu a murit la 42 de ani. Ultimul mesaj: „Aștept un pic de liniște...”. Cu ce șocase, în moda românească, după tragedia de la Colectiv?

OK! Magazine

image
Destinul tragic al primei Miss România, mondena scandaloasă care a sfârșit otrăvită cu cianură și care s-a iubit cu Liviu Ciulei

Click! Pentru femei

image
Prea sexy pentru Hollywood? Sydney Sweeney a fost scoasă din „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”!

Click! Sănătate

image
Alzheimer: Această trăsătură de personalitate favorizează progresia rapidă a bolii