Miercuri, 27 Mai 2026
Totul despre nunta anului: regula strictă impusă de Taylor Swift și Travis Kelce invitaților

Nunta cântăreței Taylor Swift cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce se apropie. Unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul mondial, vedeta pop și sportivul se vor căsători pe 3 iulie. Conform diverselor surse relatate de presa britanică și cea americană, evenimentul monden este așteptat să aibă loc la New York, dar nu există încă o confirmare.

Taylor și Travis, asistând la un meci de baschet FOTO EPA
Potrivit Daily Mail, Taylor Swift a impus o regulă care discriminează persoanele singure, numită „fără inel”, care impune celor singuri sau care nu sunt într-o relație stabilă, pe termen lung, să participe la nuntă. Doar cuplurile căsătorite oficial sau care se vor căsători în curând vor putea participa la petrecere. 

În ceea ce privește locația, mulți s-au întrebat de ce Swift nu a ales să se căsătorească într-una dintre casele ei, cea din Rhode Island sau cea din Nashville. Experții în celebrități mizează pe recent renovatul Waldorf Astoria din New York, locul unde John și Jackie Kennedy și-au petrecut luna de miere și unde Grace Kelly și Rainier de Monaco și-au anunțat logodna.

Dar și alte hoteluri ultra-luxoase din New York sunt în cursă. Sigur este că nunta va fi secretă, într-un loc inaccesibil paparazzilor și dronelor. Se pare că locația nici măcar nu va fi menționată pe invitație. Locul ceremoniei va fi anunțat în ultimul moment, pentru a evita o scurgere de informații.

Invitațiile în sine sunt un alt subiect fierbinte. Conform PageSix, Zoe Kravitz, o prietenă a miresei, a primit invitația, împreună cu iubitul ei, Harry Styles, care a avut o relație cu Swift în 2012. Cu toate acestea, un alt prieten vechi, Blake Lively, se pare că nu a fost invitat. Prințul William, soția și copiii, care sunt mari fani ai cântăreței, au fost chemați. Conform TMZ, toți invitații au fost contactați personal de către Taylor Swift.

Alegerea rochiei miresei este, de asemenea, este ținută secretă. Zvonurile sugerează că va fi creată de designerii britanici Sarah Burton sau Stella McCartney. Ținuta aleasă ar putea fi inspirată de cea pe care Elizabeth Taylor a purtat-o ​​în 1950, la nunta cu Conrand Hilton.

