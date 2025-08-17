Mutare cu scandal. Două familii au fost evacuate pentru a face loc cuplului William și Kate. Vor locui într-un conac istoric de 328 de ani din Windsor

Prințul William și soția sa, Kate, se pregătesc să se mute în locuința lor permanentă de la Windsor, un conac de 328 de ani. Mutarea regală a dus și la un scandal după ce două familii care locuiau în căsuțele alăturate au fost nevoite să elibereze proprietățile pentru cuplul regal.

Două familii au fost nevoite să părăsească locuințele lor pentru ca Prințul și Prințesa de Wales să se mute într-un conac cu opt dormitoare, dezvăluie The Mail on Sunday, citat de dailymail.co.uk.

William va locui acolo chiar și după ce va deveni rege

William, Kate și cei trei copii ai lor urmează să se mute mai târziu anul acesta la Forest Lodge, o proprietate veche de 300 de ani, situată într-un colț pitoresc al Windsor Great Park și clasată Grade II. Această reședință a fost descrisă ca fiind „casa lor pentru totdeauna”, unde William va locui chiar și după ce va deveni rege.

Potrivit surselor, la începutul verii, două familii care locuiau în căsuțe alăturate conacului au fost rugate să elibereze proprietățile. Căsuțele, convertite din grajdurile Forest Lodge, erau închiriate prin Crown Estate, iar chiriașii ar fi fost „surprinși” de cererea de evacuare.

Se pare că nu au fost emise notificări oficiale de evacuare, iar familiile s-au mutat în locuințe similare sau mai bune în cadrul celor 4.800 de acri ai Great Park.

„Li s-a spus să se mute. Probabil li s-a oferit o altă locuință, dar li s-a spus că trebuie să plece. Nu se așteptau la asta. Casele sunt foarte aproape de conac, așa că nu vor să aibă pe cineva care nu este membru al familiei regale locuind acolo”, a declarat o sursă bine informată, potrivit publicației.

Forest Lodge, cu sala sa de bal luminată de candelabre, teren de tenis, ferestre venețiene și teren extins, reprezintă un upgrade considerabil față de Adelaide Cottage, cu patru dormitoare, unde cuplul a locuit în ultimii trei ani.

Mutarea a fost amânată mai mulți ani din cauza tragediilor care au lovit familia regală

Șederea lor la Adelaide Cottage, aflată la aproximativ patru kilometri de noua locuință, a coincis cu o perioadă dificilă pentru familia regală. Regina Elizabeth a decedat la Balmoral Castle la câteva săptămâni după mutarea lor, iar în 2024 atât Regele Charles, cât și Kate au fost diagnosticați cu cancer.

Surse din interiorul Casei Regale susțin că William și Kate speră la un „nou început” la Forest Lodge și la oportunitatea de a lăsa în urmă amintirile mai puțin fericite.

Săptămâna trecută, Forest Lodge a fost un focar de activitate, cu noi arbuști plantați și muncitori care lucrau la proprietate. În fața casei a fost instalat un gard metalic cu panouri de protecție negre pentru intimitate.

The MoS a dezvăluit în iulie că prințul și prințesa luau în considerare mutarea într-o locuință mult mai mare. Palatul a încercat inițial să evite comentarii pe acest subiect, sugerând că mutarea de la Adelaide Cottage nu este iminentă, dar planurile pentru Forest Lodge erau deja bine avansate.

Unul dintre opțiunile analizate de cuplu a fost Fort Belvedere, un conac gotic în Windsor Great Park, preferat de Edward al VIII-lea. Proprietatea, clasată Grade II, a fost închiriată familiei miliardarului canadian Galen Weston încă din anii 1980. Familia a decis să își reînnoiască contractul la începutul acestui an, astfel că locuința nu mai era disponibilă pentru prinț și prințesă.

Forest Lodge a fost renovată ultima dată în 2001 și se află la doar câteva mile de Lambrook School, unde învață cei trei copii. Se înțelege că William și Kate plătesc mutarea și chiria, fără costuri suplimentare pentru contribuabili.

Prințesa Kate, deja se implică în aspectele ce țin de mobilarea noului palat

La începutul verii, Kate a fost văzută frecvent într-un depozit al Windsor Estate, care adăpostește mobilier și obiecte de artă regale, alegând, potrivit surselor, o masă de 24 de persoane pentru noua casă.

Forest Lodge, considerată „casa lor pentru totdeauna”, a stârnit scepticism în rândul unor surse din interiorul familiei regale: „Cum poate fi aceasta casa lor permanentă? Nu este suficient de grandioasă pentru un rege.”

În 2013, consilierii sugerau că Palatul Kensington va fi „casa lor permanentă” după renovarea Apartamentului 1A la costul de 4,5 milioane de lire pentru contribuabili.

Proprietatea a ajuns la o valoare de zeci de milioane de lire sterline

Forest Lodge, clasificat în 1972, se spune că a fost renovat ultima dată în 2001, la un cost de 1,5 milioane de lire, în pregătirea pentru a fi închiriat cu 15.000 de lire pe lună.

Reședința georgiană este estimată astăzi la o valoare de până la 16 milioane de lire și păstrează detalii de epocă remarcabile, inclusiv cornișe și decorațiuni elaborate din tencuială, șeminee din marmură, ferestre venețiene și un hol cu tavan boltit în formă de jumătate de butoi, potrivit jurnaliștilor de la theindependent.co.uk.

Palatul Kensington va rămâne reședința lor oficială în Londra, iar personalul biroului va rămâne acolo.

Cuplul s-a mutat totuși la Adelaide Cottage în august 2022, împreună cu George, 12 ani, Charlotte, 10 ani, și Louis, 7 ani. Palatul Kensington va rămâne reședința lor oficială în Londra, iar personalul biroului va rămâne acolo.

Prințesa Kate și prințul William vor păstra și Anmer Hall, o proprietate cu zece dormitoare din Norfolk, cadou de nuntă de la Regina Elisabeta a II-a.

Alegerea Forest Lodge ca locuință pe termen lung ridică întrebări despre viitorul Palatului Buckingham după ce William va deveni rege. Palatul de 775 de camere, locuință a monarhilor din 1837, este supus unei renovări de zece ani de 369 milioane de lire. Se pare că William nu va locui niciodată aici, ceea ce înseamnă că ar putea fi deschis publicului și folosit doar pentru funcțiuni regale majore. Astfel, William va deveni primul monarh care nu va locui într-un palat sau castel după ce va succede lui Charles.

Cine a mai locuit în Forest Lodge și care este istoria de 328 de ani a proprietății

Construit în anii 1770 ca proprietate „grace-and-favour”, Forest Lodge a fost casa lui Sir John Aird, ajutorul lui Edward al VIII-lea. În anii 1990 a fost folosit de Lord Napier, secretarul privat al Prințesei Margaret. În 1998, doi ani după divorțul de Prințul Andrew, s-a raportat că Sarah Ferguson a dorit să se mute la Forest Lodge, dar propunerea a fost vetoată de Prințul Philip.

Cei mai recenți chiriași au fost Alex Fitzgibbons, șeful unei firme de organizare de evenimente de lux, și soția sa, investitoarea suedezo-americană Cristina Stenbeck, care până recent a făcut parte din consiliul Spotify. Aceștia s-au mutat în ultimul an.

Fitzgibbons, președintele Fait Accompli, a organizat petrecerea de după nunta lui William și Kate din 2011 și a coordonat recepții pentru 200 de invitați la Frogmore House după nunta prințului Harry cu Meghan în 2018 și nunta Pippei Middleton în 2017, cu un survol cu avion Spitfire.