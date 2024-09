La 8 septembrie 1495 a început domnia lui Radu cel Mare în Țara Românească, iar în anul 1930 s-a născut scriitorul și omul politic Petre Sălcudeanu. În aceeași zi, dar în anul 2004, a murit artistul Dan Spătaru.

8 septembrie 1495: Începutul domniei lui Radu cel Mare în Țara Românească

Radu cel Mare, fiul lui Vlad Călugăru, a fost domn al Țării Românești din 1495 și până în luna aprilie a anului 1508. Domnia sa a stat sub semnul păcii, al progresului cultural și al unei oarecare prosperități.

Deși a decis să majoreze tributul achitat în fiecare an Porții Otomane de la 8.000 la 12.000 de galbeni, banii au fost folosiți pentru a garanta securitatea țării.

Radu cel Mare a avut relații bune cu Ștefan cel Mare, domnul Moldovei. El este și cel care a mijlocit pacea din anul 1503 de la Seghedin dintre Imperiul Otoman și Regatul Ungariei.

8 septembrie 1930: S-a născut scriitorul și politicianul Petre Sălcudeanu

Petre Sălcudeanu a urmat cursurile Facultății de Critică și Literatură din Moscova și Facultății de Filosofie din Capitală. El a fost ministru al Culturii din luna august până în noiembrie 1993 și

A fost recompensat cu Premiul Uniunii Scriitorilor și al Academiei Române pentru romanul „Biblioteca din Alexandria”. În plus, a interpretat rolul unui pescar în comedia „Eu, tu, și Ovidiu...”.

A scris scenariul următoarelor filme: „Răscoala”, „Toamna bobocilor”, „Bunicul și doi delincvenți minori”, „Iarna bobocilor”, „Împușcături sub clar de lună” și „Primăvara bobocilor”.

Petre Sălcudeanu a murit la 6 noiembrie 2005.

8 septembrie 1979: S-a născut cântăreața Pink

Născută în Pennsylvania, SUA, Alecia Beth Moore este cunoscută sub numele de scenă Pink. Artista a devenit cunoscută datorită albumului „Can't Take Me Home”.

Pink a cucerit două premii Grammy. În anul 2001, aceasta l-a cunoscut pe Carey Hart, cu care s-a căsătorit cinci ani mai târziu. Cei doi au fost la un pas de divorț, iar piesa „So What” este despre relația lor.

8 septembrie 1982: S-a născut handbalistul Marian Cozma

În această zi Marian Cozma ar fi trebuit să împlinească 42 de ani. Acesta a fost campionul României și Ungariei la handbal masculin și câștigător al Cupei Cupelor EHF.

Handbalistul a jucat 60 de meciuri pentru echipa României, pentru care a marcat peste 100 de goluri. Debutul a avut loc în echipa celor de la Dinamo București, la care a evoluat până în 2006. Apoi, s-a transferat în Ungaria, la KC Veszprem.

În luna februarie a anului 2009, Marian Coza a murit, după ce a fost înjunghiat de trei ori, în inimă și în rinichi.

8 septembrie 2004: A murit cântărețul Dan Spătaru

Născut la 2 octombrie 1939, la Aliman, județul Constanța, Dan Spătaru este cunoscut în special pentru piesa „Drumurile noastre”. Înainte de a se dedica muzicii, el a jucat fotbal la echipa Știința București.

Parcursul său fotbalistic a fost întrerupt de o problemă de sănătate. Ulterior, în 1962, a început să cânte la Casa Studenților. „Nu m-am gândit la despărţire”, „Ţărăncuţă, ţărăncuţă” și „În rândul patru” sunt doar câteva dintre şlagărele lansate de Dan Spătaru de-a lungul carierei sale.

Artistul a murit în urma unui infarct și a fost înmormântat la Cimitirul Bellu.

8 septembrie 2022: Regina Elisabeta a II-a a murit, iar Charles a urcat pe tron

În urmă cu doi ani, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la vârsta de 96 de ani, la Palatul Balmoral din Scoția, reședința ei preferată.

Născută la 21 aprilie 1926, la Londra, regina Elisabeta a fost fiica regelui George al VI-lea, şi a Elisabetei Bowes-Lion, ducesă de York. Regina Elisabeta a II-a a fost şeful Casei de Windsor, Casa Regală a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

După moartea tatălui său, aceasta a fost proclamată suverană a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, sub numele de Elisabeta a II-a. Încoronarea a avut loc la Westminster Abbey, la 2 iunie 1953.

Încoronarea regelui Charles al III-lea a avut loc în luna mai a anului 2023.