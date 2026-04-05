Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”

Într-o zi în care majoritatea românilor se bucură de sărbătoarea Paștelui alături de familie, Mihaela Rădulescu a ales să împărtășească un mesaj profund și emoționant. Vedeta a vorbit deschis despre suferința prin care a trecut în ultimele luni, dar și despre lecțiile care au ajutat-o să meargă mai departe.

Mihaela Rădulescu rupe tăcerea după 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner FOTO: Facebook
Pe Facebook, Mihaela Rădulescu a publicat un mesaj sincer, în care îndeamnă oamenii să fie mai buni unii cu alții și să nu uite de cei singuri sau mai puțin norocoși.

„Paște fericit, dragi creștini! Bucurați-vă cu tot sufletul de momentele frumoase petrecute alături de cei dragi și păstrați-i în inimă pe cei pe care i-ați pierdut. Unii s-ar putea să fie foarte singuri astăzi, nu toată lumea are luxul de a fi alături de familie sau prieteni. Nu fiți triști, mergeți și fiți acolo pentru cei mai puțin norocoși, vizitați un orfelinat sau un azil de bătrâni unde seniorii nu primesc vizite... Există atâtea feluri de a învinge orice tristețe, singurătate sau durere. Găsiți calea de a fi buni, plini de compasiune, de folos altora”,scris vedeta.

Durerea ascunsă în tăcere

Mihaela a făcut apoi una dintre cele mai sincere mărturisiri din ultima perioadă, vorbind despre pierderile care i-au marcat profund viața.

„Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme. Pierderea bărbatului meu și a mamei mele, în doar 6 luni, a fost... cea mai întunecată perioadă din viața mea. Dar nici o secundă nu am renunțat să fiu acolo pentru alții, știind că mica bucurie pe care o pot aduce altcuiva mă vindeca și pe mine… Am tăcut timp de 8 luni, am ales să nu plâng în public. Am avut parte de ajutor de la familie, de la cei mai buni prieteni pe care i-aș fi putut cere de la viață, dar și de la străini, oamenii buni care au lăsat un gând bun pentru mine, pe unde au putut. Oamenii cărora le pasă cu adevărat sunt cea mai frumoasă parte a zilelor negre din viața oricui”.

Vedeta a explicat și de ce a ales să-și păstreze suferința pentru ea, fără să o expună publicului. „Am refuzat orice interviu, din orice țară, nu am vrut să fie nimic despre mine, nu am vrut să fiu eu victima care plânge în fața camerelor. Nu mi-am câștigat nici banii, nici celebritatea prin a fi iubita cuiva, ci doar prin munca mea, realizările mele, activismul meu, cărțile mele, faptele mele bune pentru alții și sunt mândră că n-am renunțat niciodată la cine sunt, la ceea ce am muncit și am construit cu toate puterile mele”.

Îndemn pentru femei și pentru cei care trec prin momente dificile

Mesajul se încheie cu un apel puternic la demnitate, curaj și lupta pentru propriul drum: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva, indiferent de câtă dragoste, respect, încredere și siguranță există de ambele părți. Spun asta pentru orice femeie puternică, independentă, capabilă, inteligentă... și îndrăgostită - nu lăsa pe nimeni să te eticheteze sau să te umilească, să te trateze de parcă n-ai nicio valoare, nu lăsa pe nimeni să-ți spună cum să iubești și cum să taci… Luptă pentru cine ești, construiește-ți propriul drum, așa cum am făcut eu, asigură-te că nu vei ajunge în stradă dacă iubirea ta se termina, indiferent de scenariu… Bazează-te pe tine, rămâi independentă financiar și nu ezita nicio secundă să lupți pentru drepturile tale, pentru respectul pe care-l meriți. Când vor încerca să te umilească, să te discrediteze în fața altora doar pentru că atâta pot ei, amintește-ți cine ești, îndreaptă-ți spatele, ține capul sus și mergi în drumul tău. Există un timp pentru a plânge și un timp pentru a lupta, cum știi tu mai bine, ca să te întorci la tine însăți. Nu te certa cu oamenii răi și mici, pentru că răutatea e mama prostiei și logica n-o să funcționeze cu ei. Nici omenia. Nici bunul simț. Fă bine în jur și o să-ți fie bine…”

