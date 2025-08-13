Mihaela Rădulescu, sfâșiată de durere, la o lună de la decesul lui Felix Baumgartner. Mesajele postate de prezentatoarea TV

Mihaela Rădulescu (56 de ani) traversează momente cumplite în urma decesului subit al partenerului de viață, Felix Baumgartner. După 11 ani în care au fost împreună la bine și la rău, austriacul a murit în urma unui accident cu parapanta motorizată, la vârsta de 56 de ani.

După aproape o lună de la decesul sportivului, Mihaela Rădulescu continuă să posteze pe rețelele de socializare diverse fotografii și videoclipuri în care apărea alături de austriac, în diverse momente importante din viața lor de cuplu.

Fie că este vorba despre amintiri din vacanțe sau diverse momente în care sportivul era surprins făcând ceea ce iubea, Mihaela continuă să împărtășească durerea și dorul cu care se confruntă de când Felix Baumgartner a părăsit-o într-un mod tragic. Pasiunea pentru adrenalină și sporturi extreme i-au adus austriacului sfârșitul.

„Am trăit în fiecare zi” sau „Am fost mereu împreună” sunt doar câteva dintre mesajele transmise de către aceasta, pe Instagram.

→ Imaginea 1/4: Mihaela Rădulescu a transmis mai multe mesaje emoționante pe Instagram

„Va trebui să trec peste șoc, peste durere...”

„Eram de nedespărțit, dar pasiunea lui ne-a despărțit... deși el va rămâne mereu cu mine. Felix era cu adevărat special, în multe feluri, iar acum tot ce vreau este să mă dedic păstrării vie amintirii și poveștii sale extraordinare.

Va trebui să trec peste șoc, peste durere, peste diminețile în care voi prepara o singură cafea, nu două. Iar asta... îmi va frânge inima în fiecare zi!”, declara, în urmă cu câteva zile, Mihaela Rădulescu, conform Il Resto del Carlino.

Înainte de publicarea raportului autopsiei, pe 22 iulie, au circulat numeroase zvonuri legate de circumstanțele tragediei în care și-a pierdut viața partenerul Mihaelei Rădulescu.

Documentul oficial a respins complet ipoteza unui infarct, stabilind că Felix a murit în urma impactului cu solul, suferind fracturi la nivelul vertebrelor cervicale și leziuni grave ale măduvei spinării, incompatibile cu viața.