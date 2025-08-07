Video Promisiunea Mihaelei Rădulescu pentru Felix Baumgartner. Vedeta a publicat un videoclip cu ei cântând: „Voi lupta pentru tine, iubirea mea”

La câteva săptămâni după moartea tragică a sportivului Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu îi aduce un omagiu celui pe care l-a iubit. „Am făcut din acest bărbat cel mai fericit om din lume, iar el a făcut același lucru pentru mine”, a scris ea.

Mihaela Răduleascu a postat pe rețelele de socializare o filmare în Felix este la volan și cântă împreună piesa „Walkin In The Sunshine” (Mergând prin razele soarelui – n.r.) a lui Roger Miller.

„«Mergând prin soare… Pune-ți un zâmbet pe față ca și cum nimic nu ar fi în neregulă… Gândește-te la momentele frumoase…» Am făcut din acest bărbat cel mai fericit om din lume, iar el a făcut același lucru pentru mine. Țintește către acest tip de iubire, țintește către a cânta mereu împreună, țintește către acel singur lucru care contează cel mai mult în viața oricui – IUBIREA pentru persoana cu care îți împarți viața. Asta e cea mai ușoară cale către fericire. Uneori, unii prieteni, străini, chiar și familia, nu vor înțelege niciodată. Dar asigură-te că nu-ți va păsa niciodată de ceea ce cred ceilalți. Asigură-te că vei continua să cânți, să te bucuri, să construiți o viață împreună și să mențineți acea iubire vie până la capăt. Eu o voi face, pentru tot restul drumului meu în viață. Acest bărbat perfect merită toată dragostea și respectul pe care l-a oferit tuturor, inclusiv celor care nu l-au înțeles niciodată”, a scris Mihaela Rădulescu, pe Instagram, alături de videoclipul postat.

Fosta prezentatoare i-a făcut și o promisiune lui Felix, cel care i-a fost aproape timp de 11 ani.

„Voi lupta pentru tine, iubirea mea. Așa cum am făcut întotdeauna. Așa cum ai făcut tu întotdeauna pentru mine. Și voi fi acolo pentru fiecare dintre prietenii mei minunați și prietenii tăi minunați care au fost acolo pentru mine, din respect și dragoste pentru TINE și pentru povestea noastră de dragoste reală, puternică și unică. Continuarea urmează...”, a mai adăugat Mihaela Rădulescu.

Felix Baumgartner s-a stins din viață pe 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, într-un accident de parapantă în Porto Sant'Elpidio, pe coasta Adriatică.

Sportivul austriac se afla într-o vacanță alături de iubita sa, Mihaela Rădulescu, când s-a produs tragicul accident.