Mihaela Rădulescu, mărturii șocante: „Oameni din Austria care au trăit cu portretul lui Hitler în casă au decis să mă umilească și să mă hărțuiască”

Mihaela Rădulescu a povestit un episod tulburător trăit în Austria, unde susține că a fost hărțuită și umilită de persoane care „și-au trăit întreaga viață cu portretul lui Hitler în casă și colecții naziste”.

Pe contul său de Instagram, urmărit de aproape 600.000 de persoane, Mihaela a publicat un mesaj despre creșterea alarmantă a antisemitismului în Europa, dezvăluind detalii despre hărțuirea și umilirea suferite.

„Cred că Parlamentul European, alături de autoritățile austriece, sunt locurile unde ar trebui să prezint FAPTELE și setul oribil de experiențe prin care a trebuit să trec recent, având ca protagoniști niște oameni din Austria care și-au trăit întreaga viață cu portretul lui HITLER în casă, cu o colecție de simboluri naziste ca hobby, și care au decis să mă umilească, să mă hărțuiască, răspândind minciuni și acuzații false despre mine”, a scris vedeta pe Instagram.

Mihaela subliniază că această experiență reprezintă doar un context al comportamentului abuziv la care a fost supusă și că este hotărâtă să aducă aceste fapte în atenția autorităților europene: „Destul e destul. Va continua”, a adăugat ea,

Mărturiile vedetei apar pe fundalul unei situații complicate în familie: averea lui Felix Baumgartner, estimată la 500 de milioane de dolari și o poliță de asigurare de 500 de milioane de euro, se află în prezent în centrul unor dispute între moștenitori, scrie TVmania.

Felix Baumgartner, partenerul de viață al Mihaelei Rădulescu, și-a pierdut viața într-un accident de parapantă petrecut pe 17 iulie 2025. Anchetatorii au finalizat investigațiile și au dat verdictul în cazul morții sale, confirmând că a fost un accident tragic.

Felix Baumgartner a devenit faimos felîn întreaga lume datorită saltului cu parașuta din stratosferă, care a doborât recorduri. Pe 14 octombrie 2012, austriacul s-a înălțat la o altitudine de 38,97 kilometri, într-un balon, și apoi a coborât pe Pământ. Recordul său a fost doborât doi ani mai târziu.