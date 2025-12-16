search
Marți, 16 Decembrie 2025
Michelle şi Barack Obama dezvăluie că urmau să se întâlnească cu regizorul Rob Reiner și soția lui în seara în care au fost găsiţi morţi

Publicat:

Michelle Obama a dezvăluit în emisiunea „Jimmy Kimmel Live” că ea şi Barack Obama urmau să se întâlnească cu Rob şi Michele Reiner duminică seara, înainte de a afla că cei doi au fost găsiţi morţi în casa lor.

Michelle și Barack Obama FOTO: Profimedia
Michelle și Barack Obama FOTO: Profimedia

„Îi cunoşteam de foarte mulţi ani şi trebuia să ne întâlnim cu ei în seara aceea, ieri seară”, i-a spus Michelle Obama lui Kimmel luni. „Şi am primit vestea”.

Rob şi Michele Reiner au fost găsiţi morţi în casa lor din Brentwood duminică după-amiază, în jurul orei 15:40, şi se pare că au fost înjunghiaţi. Luni, fiul lor în vârstă de 32 de ani, Nick Reiner, a fost arestat sub suspiciunea de crimă, scroe News.

Hollywoodul a fost şocat de moartea legendarului regizor, care a regizat „The Princess Bride” şi „When Harry Met Sally”, şi a soţiei sale, o renumită fotografă şi producătoare.

Cu toate acestea, Donald Trump a scris pe Truth Social că Rob Reiner - un critic sever al preşedintelui - a murit „din cauza furiei pe care a provocat-o altora prin suferinţa sa masivă, neclintită şi incurabilă, cauzată de o boală care îi paraliza mintea, cunoscută sub numele de Trump Derangement Syndrome, uneori denumită TDS”. Declaraţia a provocat reacţii dure din partea celor de pe ambele părţi ale spectrului politic.

Răspunzând aparent la postarea lui Trump, Michelle Obama i-a spus lui Kimmel: „Lasă-mă să spun doar atât: spre deosebire de unii oameni, Rob şi Michele Reiner sunt printre cei mai decenţi şi curajoşi oameni pe care ai vrea să-i cunoşti. Nu sunt tulburaţi sau nebuni, ci au fost întotdeauna oameni pasionaţi. Într-o perioadă în care nu prea există curaj, ei erau genul de oameni care erau gata să acţioneze în conformitate cu ceea ce le păsa. Şi le păsa de familia lor, le păsa de această ţară şi le păsa de corectitudine şi echitate. Şi asta este adevărul; eu îi cunosc”. 

În emisiunea sa de luni seara, Kimmel l-a criticat pe Trump pentru remarca sa despre Rob şi Michele Reiner.

„Este atât de urât şi josnic”, a spus Kimmel despre postare. „Când am văzut-o prima dată, am crezut că este falsă. Soţia mea mi-a arătat-o azi dimineaţă. Mi-am spus: «Chiar şi pentru el, asta pare prea mult». Dar nimic nu este vreodată prea mult pentru el”.

  Rob Reiner, regizorul unor filme îndrăgite precum „Când Harry a întâlnit-o pe Sally”, „Misery”, „Stand By Me”, „Prințesa mireasă” și „This is Spinal Tap”, a murit la vârsta de 78 de ani, împreună cu soția sa, Michele Singer Reiner, în vârstă de 68 de ani.

TMZ și People au relatat că cei doi au suferit răni compatibile cu un atac cu cuțitul.

Romy. Poliția a transmis ulterior că fiul lor, Nick Reiner, este „responsabil” pentru moartea acestora.

Crima și arestarea lui Nick au șocat Hollywood-ul și cercul larg de prieteni celebri ai familiei. Nick Reiner, cunoscut pentru istoricul său de dependență de droguri și probleme grave de sănătate mintală, se confruntă acum cu acuzații de crimă.

Arestarea sa a avut loc după ce Romy ar fi declarat poliției că un membru al familiei „ar trebui să fie suspectat”, deoarece este „periculos”.

