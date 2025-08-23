Video Marina Voica, apariție de senzație la aproape 89 de ani. Cum și-a surprins artista admiratorii la Festivalul Mamaia

Marina Voica a surprins pe toată lumea printr-o apariție spectaculoasă la Festivalul Mamaia. La aproape 89 de ani, artista a adus un plus de eleganță și emoție, iar fanii au putut să o admire într-o formă remarcabilă.

Repetițiile pentru cea de-a doua seară a Festivalului Mamaia sunt în plină desfășurare, iar fanii muzicii ușoare românești au avut parte de o surpriză deosebită.

„Publicul se va bucura de recitaluri susținute de artiști îndrăgiți, fiecare aducând pe scenă emoție și muzică de suflet. Ziua a început într-un mod aparte, cu prezența inconfundabilă a doamnei Marina Voica – o legendă a muzicii românești”, a scris Andrei Tudor, dirijorul Orchestrei Festivalului, în descrierea videoclipului publicat pe Facebook.

Artista a avut o ținută tinerească, purtând o cămașă albă cu mânecă lungă, peste care a adăugat o vestă lungă de blugi. A completat look-ul cu o pereche de pantaloni sport, adidași albi și o poșetă neagră cu dantelă.

Ediția din acest an continuă să pună în valoare muzica ușoară românească, fiind transmisă atât pe TVR 2, cât și online prin TVR+. Românii din diaspora pot urmări festivalul prin TVR Moldova și TVRi, în transmisiuni speciale dedicate lor. Evenimentul este prezentat de Anca Țurcașiu și Aurelian Temișan, iar Orchestra Festivalului, condusă de Andrei Tudor, adaugă un plus de eleganță și rafinament fiecărei seri, relatează Click!.ro.

Programul continuă sâmbătă și duminică, 23 și 24 august 2025, cu recitaluri ale unor artiști consacrați precum Marina Voica, Marcel Pavel, Monica Anghel, Dida Drăgan și Adrian Daminescu, dar și cu reprezentanți ai generației tinere. În perioada 27-29 august, publicul va putea urmări Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia.

Festivalul de la Mamaia rămâne și în 2025 un reper al muzicii românești, un loc în care trecutul și prezentul se întâlnesc armonios, oferind spectatorilor seri pline de emoție, muzică și spectacol de calitate.