Fuego dezvăluie secretul dietei sale. Cum a slăbit cinci kilograme într-un timp record

Fuego a dezvăluit recent secretul cu ajutorul căruia a reușit să piardă cinci kilograme într-un timp record. Artistul susține că dieta sa este simplă, accesibilă oricui și, cel mai important, nu pune în pericol sănătatea.

Fuego, pe numele real Paul Surugiu, este unul dintre cei mai iubiți artiști din România, cunoscut pentru hituri precum „Împodobește mamă bradul!”, pe care o interpretează alături de Irina Loghin. Recent, artistul a atras atenția nu doar prin muzică, ci și prin rezultatele spectaculoase ale dietei sale, cu care a reușit să slăbească cinci kilograme în doar cinci zile.

Secretul dietei lui Fuego

Fuego susține că reușita sa se bazează pe o alimentație corectă și câteva reguli simple, ușor de urmat și sigure pentru sănătate. „Eu mănânc tot timpul curcan făcut la cuptor sau pe grătar. Mie nu-mi prea place pe grătar, mai mult la cuptor sau fiartă. Când eram copil, mama făcea supă de găină și luam carnea și o mâncam goală cu sare”, a povestit artistul la Pro TV.

El recomandă combinarea cărnii de curcan, care nu conține colesterol, cu legume verzi și atenționează că sarea trebuie consumată cu moderație, mai ales de cei cu probleme cardiace. „Dar sarea nu este bună pentru tensiune și pentru inimă și pentru cardiaci. Ceea ce e important, mâncați carne, dacă vă place curcan pentru că nu conține colesterol, cu legume verzi. Mâncați când doriți”, a explicat Fuego.

Artistul spune că dieta sa include și gustări între mese, recomandând merele verzi: „Când vă face plăcere, doar mere verzi între mese și o să vedeți cât dați jos în două săptămâni.”

Determinarea, cheia succesului

Mai mult decât alimentele consumate, Fuego consideră că voința este factorul esențial pentru a slăbi. „Cel mai greu e să nu ai frigiderul plin, pentru că ajungi seara acasă, te uiți la un film, faci nu știu ce treabă, culmea, deschizi frigiderul. Dacă găsești tot felul de bunătăți nu o să ai niciodată voință sau să te abții. Și atunci ce am făcut: am golit frigiderul, mi-am luat brânză cu zero grăsime, la fel iaurt și sana cu 0,2 - 0,3. Și când doresc, mănânc o brânză de casă, un morcov, o varză frământată cu mărar și sare. Cel mai important e să aveți voință, să vă puneți în gând un lucru și sunt convins că veți reuși să slăbiți”, a mai completat artistul.