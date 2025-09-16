Maria Almășan, replică acidă la acuzațiile că ar călători pe banii TVR: „Nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști”

Vedeta TVR Maria Almășan, aflată, zilele acestea, în Turcia, a fost acuzată că s-ar plimba prin lume pe banii televiziunii publice. Aceasta făcut dezvăluiri pentru Click! despre sursa finanțării producției sale de la TVR 2.

Marina Almășan a dorit să facă unele precizări, exclusiv pentru Click!, privind sursa finanțării producției sale de la TVR 2:

„Da, toate emisiunile mele au fost sponsorizate, de când mă știu. Șefii mei dintotdeauna au profitat de această abilitate a mea (nici ASE-ul n-a fost absolvit degeaba, se pare) și dându-mi bugete ZERO, la fiecare proiect!

Recordul a fost în 2010, când, fiind șef delegație pentru România la Eurovision, am reușit să finanțez cu surse atrase si selecția națională, si prezența României la Oslo, când Paula si Ovi au ocupat acel legendar loc 3. Până si taxa plătită de TVR ( peste 100.000 de euro) am reușit s-o acopăr din sponsorizări!”.

Ea a adăugat și un mesaj pe conturile sociale, în care le dă o replică acidă internauților care au acuzat-o că s-ar plimba pe banii televiziunii publice:

„Mă scot din minți «binevoitorii» care, în comment-urile lor (bine, încă n-au început, dar au făcut-o, în sezonul trecut!) mă acuză că mă plimb prin lume pe banii TVR-ului! Da, de acord cu voi, nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști, care nici măcar nu-mi urmăresc emisiunile, căci probabil ar fi văzut puzderia de sponsori care însoțesc fiecare proiect al meu.

Astfel, datorită lor, niciun sfanț din «banul public» n-o pornește spre călătoriile mele... Pentru că suntem prieteni, pentru că prețuiesc TVR, pentru că le plac emisiunile mele și, firește, pentru că se poate! Deci, relax, dragilor cârcotași! Bucurați-vă de ceea ce vă ofer, muncind pe brânci, vă asigur! Iar dacă nu vă place, schimbați postul!”.

Marina Almășan a vorbit și despre farmecul călătoriilor în întreaga lume, înainte de a alege o nouă destinație, Istanbul.

Citește în continuare pe Click!