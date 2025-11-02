Marea dorință a lui Dragoș Dolănescu: „Ar fi frumos ca fiica mea și fata lui Ionuț să se împrietenească. Ele nu-și vorbesc”

Fiicele lui Ionuț și Dragoș Dolănescu, nepoatele regretatului Ion Dolănescu, au moștenit talentul regretatului interpret de muzică populară și ar putea cânta împreună, dar nici măcar nu se cunosc.

Dragoș Dolănescu (49 de ani), deputat în Costa Rica, și-a exprimat dorința, prin intermediul Click!, ca cele două verișoare să se cunoască și, cândva, să cânte împreună.

Frumoasa sa fiică, Maria de Jesus, în vârstă de 26 de ani, de profesie avocat, a moștenit din familie dragostea pentru muzică, pentru scenă, la fel ca și fiica lui Ionuț Dolănescu, Ioana-Maria, în vârstă de 15 ani, olimpică la vioară, care are de pe acum un imens succes pe scenă.

„Îmi pare tare rău că verișorii, adică cei trei copii ai lui Ionuț și cei trei ai mei, nu se pot întâlni, ca să se cunoască, să petreacă vacanțele împreună, ar fi fost frumos.

Mi-ar plăcea ca fata mea și fiica lui Ionuț, mai ales că au talent vocal, au această pasiune comună, să se împrietenească. Ele nu-și vorbesc, nu se știu. Poate că, într-o zi....Tata cred că e mândru de nepoatele lui, de acolo din Cer, de unde simt că ne veghează”, a rus, recent, pentru Click!, Dragoș Dolănescu.

În august 2024, Dragoș Dolănescu a revenit în România pentru o perioadă scurtă de timp, pentru că a trebuit să-și refacă pașaportul și cartea de identitate.

După șase ani în care nu a mai călcat în țara natală, a mers la mormântul tatălui său, Ion Dolănescu, care s-a stinsîn luna martie a anului 2009. și i-a dus flori.

„N-am mai fost în România, din cauza pandemiei, apoi, fiind deputat în Costa Rica, am rămas acolo să ajut oamenii săraci, până mi s-a terminat mandatul. Am fost pentru câteva zile în România și pentru că mi-au expirat pașaportul și buletinul, a trebuit să le refac în regim de urgență, le mulțumesc mult celor care m-au ajutat.

Dar cel mai tare m-am bucurat să ajung la mormântul tatălui meu, din Cimitirul Bellu. Tata are acolo un cavou, în valoare de peste 10.000 de euro, din cea mai scumpă marmură. Am mers la cimitir aproape în fiecare zi, mi-a fost dor de el, m-am recules, i-am dus flori”, a declarat Dragoș Dolănescu.

Dragoș Dolănescu locuiește în Costa Rica alături de mamă, soție și cei trei copii: Maria de Jesu (26 de ani), Ion (20 de ani) și Darius (14 ani)

Fiul lui Ion Dolănescu este cunoscut pentru pozițiile sale vehemente împotriva regimurilor de stânga radicală din America Latină.

„Am fost deportați și nu am mai putut reveni în Venezuela”

A criticat regimul lui Nicolás Maduro, pe care l-a descris ca fiind un pericol pentru stabilitatea democratică din regiune și a avertizat că influența venezueleană se extinde în țări precum Nicaragua și Cuba.

Într-o postare pe Facebook din luna octombrie, Dragoș Dolănescu, un susținăror al opozantei venezuelene María Corina Machado, câștigătoaere a Premiul Nobel pentru Pace, scria:

„Cu câteva ore înainte de a fi deportat de regimul venezuelean, am reușit să mă întâlnesc cu Maria Corina după mii de peripeții în acea zi dimineața. (...) După discursul de la Palatul Federal Venezuelean, cred că lui Maduro și companiei nu le-a plăcut. Imediat, împreună cu deputații PP spaniol, și un argentinian am fost deportați și nu am mai putut reveni în Venezuela, până când nu se va lămuri că ne putem întoarce când țara asta va fi liberă!!!”