Fiul nelegitim al lui Ion Dolănescu, despre scandalul pe averea artistului: „Să nu uite că sicriul nu are buzunare“

Bărbatul care susține că este fiul nelegitim al regretatului interpret de muzică populară, Ion Dolănescu, a dezvăluit că s-a ajuns la scandalul pe avere din cauza orgoliilor dintre cei doi frați: Dragoș, care locuiește cu familia în costa Rica, și Ionuț, care îi moștenește talentul muzical.

Ionuț Petrescu, în vârstă de 43 de ani, este cel care le-a cerut celor doi fii legitimi ai artistului, Ionuț și Dragoș Dolănescu, să facă un test ADN pentru a demonstra că este fratele lor. El a mărturisit pentru click.ro care este motivul scandalului pe avere.

„Pot spune decât că sunt orgoliile între ei. Cea mai mare prostie omenească este cearta pe avere între frați, eu le spun lor cât și tuturor celor ce se cearta pe avere să nu uite că sicriul nu are buzunare, așa că iubiți și prețuiți frații și aproapele. În rest este strict problema lor. Nu mă privesc discuțiile lor. În prezent, nu am nicio relație cu Ionuț și Dragoș, eu nu îi consider frații mei. Eu sunt Ionuț Petrescu și atât”, a declarat acesta.

Citește articolul complet pe click.ro

Femeile din viața marelui artist

Unul dintre cei mai iubiți artiști români, Ion Dolănescu, ar fi împlinit 79 de ani pe 25 ianuarie. Interpretul iubit de o țară întreagă a fost un bărbat cu lipici la femei. Cea mai aprinsă relație de dragoste a avut-o cu Maria Ciobanu, cea care i-a și dăruit un fiu, pe Ionuț.

Maria Ciobanu și Ion Dolănescu au avut o dragoste cu năbădăi. Deși s-au iubit nebunește, cei doi nu au rezistat prea mult împreună.

Trei femei au făcut parte din viața lui Ion Dolănescu, însă doar una dintre ele i-a fost soție în acte. Nu au avut împreună niciun copil. Cu Maria Ciobanu a avut cea mai zbuciumată și mediatizată relație. Povestea lor de dragoste bate orice film.

Aproape cinci ani a durat povestea lor de dragoste, finalizată cu ani de zile în care nu și-au mai vorbit. Ionuț a reușit să-și împace părinții cu puțin timp înainte ca regretatul artist să se stingă din viață în 2009, la vârsta de 65 de ani.

Au divorțat și au făcut nuntă mare

După două căsnicii eșuate din care au rezultat și două fete, Maria Ciobanu a hotărât să devină mireasa lui Dolănescu după vreo trei ani de insistențe.

”N-am făcut nuntă decât cu Dolănescu! Eram căsătorită cu tatăl Cameliei, mă îmbolnăvisem de la o intoxicație și mă internasem. Eu mă gândeam că am cancer. Și a venit Dolănescu în spital cu textul unei melodii și m-a întrebat dacă vreau s-o înregistrăm. El era militar în termen la Ciocârlia.

După ce am înregistrat melodia, a luat toată țara foc, a fost un real succes. Noi nu aveam nimic unul cu altul, eu eram căsătorită cu Burnea, el avea o relație cu Iustina Băluțeanu. Am umblat împreună în turnee, lumea zicea deja că suntem soț și soție”, mărturisea Maria Ciobanu la Destine Celebre.