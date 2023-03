14 ani de la moartea celebrului Ion Dolănescu. Cele trei femei de care artistul a fost îndrăgostit nebunește VIDEO

Celebrul cântăreţ de muzică populară Ion Dolănescu s-a stins din viață la vârstă de 65 de ani, în 2009, pe 19 martie. El a murit în locuinţa sa, în urma unui stop cardiac. Artistul suferea de ciroză.

Ion Dolănescu s-a născut la 25 ianuarie 1944 în Perşinari, judeţul Dâmboviţa. A debutat la 18 ani. Atunci a urcat prima dată pe o senă reală, la Casa de Cultură din Târgovişte. În 1961 a cunoscut-o pe Maria Tă­nase alături de care a făcut un turneu de două-trei săp­tămâni prin tot judeţul Dâm­boviţa. O altă mare artistă care l-a protejat a fost Ioana Radu.

De altfel artista, a intervenit pentru el la Ceauşescu pentru că era judecat pentru ilicit şi declarat persona non-grata. Unul dintre numele reprezentative ale muzicii populare româneşti, Ion Dolă­nescu a înregistrat 50 de discuri vinil şi compact-discuri, iar la spectacolele sale a adunat mii de spectatori.

În 1966 devine solist la ansamblul "Ciocârlia".Ion Dolănescu a fost deputat în legislatura 2000-2004, ales în judeţul Ilfov, pe listele Partidului România Mare. În octombrie 2008 s-a retras din politică din cauza problemelor la inimă.

În decursul carierei sale muzicale a avut multe duete împreună cu solista Maria Ciobanu, şi cu fiul lor, Ionuţ Dolănescu. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale sunt: “M-am născut lângă Carpaţi”, “De când sunt pe-acest pământ”, “Mândro, când ne iubeam noi”, “Au, lele, vino-ncoa” (duet cu Maria Ciobanu), “Face-m-aş privighetoare” (duet cu Maria Ciobanu).

Roiau femeile în jurul lui

Toată lumea știe că interpretul a fost un bărbat în jurul căruia roiau femeile. Cea mai cunoscută povestea de iubire a sa a fost cu Maria Ciobanu, cea care i-a și dăruit un fiu, pe Ionuț. Deși s-au iubit nebunește, cei doi nu au rezistat prea mult împreună.

Trei femei au făcut parte din viața lui Ion Dolănescu, însă doar una dintre ele i-a fost soție în acte. Nu au avut împreună niciun copil. Cu Maria Ciobanu a avut cea mai zbuciumată și mediatizată relație. Povestea lor de dragoste bate orice film.

Dragostea cu Maria Ciobanu

Aproape cinci ani a durat povestea lor de dragoste, finalizată cu ani de zile în care nu și-au mai vorbit. Ionuț a reușit să-și împace părinții cu puțin timp înainte ca regretatul artist să se stingă din viață în 2009, la vârsta de 65 de ani.

După două căsnicii eșuate din care au rezultat și două fete, Maria Ciobanu a hotărât să devină mireasa lui Dolănescu după vreo trei ani de insistențe.

”N-am făcut nuntă decât cu Dolănescu! Eram căsătorită cu tatăl Cameliei, mă îmbolnăvisem de la o intoxicație și mă internasem. Eu mă gândeam că am cancer. Și a venit Dolănescu în spital cu textul unei melodii și m-a întrebat dacă vreau s-o înregistrăm. El era militar în termen la Ciocârlia. După ce am înregistrat melodia, a luat toată țara foc, a fost un real succes. Noi nu aveam nimic unul cu altul, eu eram căsătorită cu Burnea, el avea o relație cu Iustina Băluțeanu. Am umblat împreună în turnee, lumea zicea deja că suntem soț și soție”, mărturisea Maria Ciobanu la Destine Celebre.

"Eram căsătoriți amândoi. Până la urmă, am luat hotărârea și am divorțat amândoi. Când am făcut nuntă, eram gravidă în trei luni cu Ionuț!, spunea artista în urmă cu câțiva ani.

Doi băieți cu două femei

La capitolul iubire, Ion Dolănescu a excelat, însă doar trei femeie s-au bucurat de dragostea lui: Iustina Băluțeanu, Maria Ciobanu și Margarita Valenciano. Cu două dintre ele a avut și copii.

Artistul a fost căsătorit întâi cu Iustina Băluțeanu, iar apoi cu Maria Ciobanu, cu aceasta din urmă nefiind căsătorit și în acte. Cu a doua soție are un fiu, Ionuț Dolănescu, însă căsătoria nu a durat. În 1975 s-a născut Dragoș Carlos, al doilea copil al artistului cu Margarita Valenciano, din Costa Rica, care atunci era studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj.