Loredana Groza dezvăluie de ce a îngenuncheat în fața lui Horia Moculescu. „Mi-am zis: nu trebuie să plâng!” VIDEO

Loredana Groza explică, în noul numărul al Revistei VIVA! (Octombrie), de ce a îngenuncheat în fața lui Horia Moculescu la Festivalul Mamaia – 60 și vorbește despre respectul pe care i-l poartă compozitorului, dar și despre amintirile care o leagă de festival.

Loredana Groza mărturisește că a fost extrem de încântată când a aflat că va urca pe scenă alături de Horia Moculescu, la ediția aniversară Mamaia, festivalul care a propulsat-o în muzica românească.

Artista mărturisește că s-a pregătit emoțional pentru recentul moment.

„Mi-am zis că trebuie să lucrez la asta, nu trebuie să plâng, trebuie să cânt cu Horia, nu să plâng lângă Horia”, a povestit vedeta pentru VIVA!.

„Pur şi simplu aşa am simţit”

Cu greu s-a abținut însă să nu plângă, iar la finalul spectacolului a urmat gestul care a impresionat publicul.

„La final, am căzut în genunchi la picioarele lui. Pur şi simplu aşa am simţit. În faţa unui guru al muzicii trebuie doar să îngenunchezi, nimic altceva. Mi s-a părut oricum prea puţin gestul meu. Dar a fost felul meu de a îmi arăta recunoștința, admirația și respectul pe care le am faţă de acest titan al muzicii româneşti!”, explică Loredana.

Amintim că ultima seară a ediției aniversare a Festivalului Mamaia a reunit pe scenă unii dintre cei mai mari artiști ai muzicii ușoare românești. În prima parte a serii, Horia Moculescu a fost premiat pentru contribuția sa în cadrul festivalului Mamaia, de-a lungul anilor, iar Corina Chiriac și Micky de la Capital au cântat șlagărele scrise de celebrul compozitor: „Inima ta“, „Salcia“, „Păi de ce“.



Seara s-a încheiat cu un recital susținut de Loredana, artistă ale cărei începuturi în muzică sunt strâns legate de celebrul festival. La 16 ani, în 1986, ea a participat pentru prima oară la Mamaia (27 - 31 august), unde a câștigat Marele Premiu.