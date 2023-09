Loredana Groza, apariție de senzație pe rețelele de socializare

Loredana Groza, una dintre cele mai îndrăgite artiste, continuă să-și surprindă fanii cu aparițiile sale. La cea mai recentă apariție a sa pe scenă, cântăreața, în vârstă de 53 de ani, a adoptat un nou look, în stilul celebrei Beyonce.

La festivalul Forza ZU 2023, artista a optat pentru o perucă roșcată, care i-a pus în evidență trăsăturile superbe. Cu toate că și-a obișnuit admiratorii cu aparițiile sale sexy, de această dată, Loredana Groza a purtat un costum de piele decoltat, cu ținte și decupaje îndrăznețe, care i-a pus silueta fără cusur în valoare.

De asemenea, cântăreața a susținut de nenumărate ori că nu are operații estetice: „Nu am apelat la nici o operație de înfrumusețare de nici un fel. Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic, pentru că nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nici o operație de înfrumusețare de nici un fel, cine mă cunoaște, știe că așa e”.

