Kate Middleton nu se mai îmbracă cum vrea: hainele și imprimeurile neadecvate pentru o viitoare regină FOTO

La sfârșitul anului trecut, Kate a primit titlul de Prințesă de Wales, iar asta îi afectează chiar și alegerile vestimentare.

Kate Middleton va fi următoarea regină consoartă, după Camilla, și, pe măsură ce se apropie de această responsabilitate extrem de importantă, stilul ei trebuie să se schimbe gradual, susțin experții britanici în etichetă regală.

Citată de The Daily Express, stilista britanică Miranda Holder a explicat că este posibil să vedem cum garderoba lui Kate devine mai formală și mai potrivită pentru rolul ei la palat.

Kate Middleton nu doar că va fi nevoită să afișeze un stil mai formal, dar ar putea să renunțe să mai poarte accesorii și imprimeuri considerate nepotrivite cu poziția ei.

„Accesoriile mai cochete, cum ar fi cordeluțele, vor fi eliminate complet în favoarea unor pălării mai impunătoare”, spune stilista citată de publicația britanică. În mod similar, țesăturile feminine și imprimeurile vesele, cum ar fi bulinele, vor fi înlocuite, treptat, de croieli mai sobre, lucru care s-a întâmplat deja, în aparițiile de anul acesta ale prințesei. Kate Middleton a adoptat din ce în ce mai frecvent costumul clasic cu sacou și pantaloni, pe care l-a purtat într-o variantă vișinie și una all black la două dintre aparițiile ei oficiale de anul acesta.

→ Imaginea 1/7: Kate Middleton preferă, mai nou, costumele cu pantaloni

Gențile-plic vor continua să fie accesoriul preferat al soției lui William, deoarece adaugă o notă de farmec oricărei ocazii și sunt, de asemenea, în concordanță cu rigorile regale. Cu toate acestea, stilista citată susține că „ne putem aștepta să vedem ceva mai multe genți mici cu mâner, asemănătoare celor purtate atâta timp de Regina Elisabeta".

Regretata Elisabeta a purtat ani de zile iconica ei poșetă neagră în miniatura și se crede că defuncta suverană deținea peste 200 de genți cu un astfel de model.

Alții stiliști nu se pot abține din a compara stilul lui Kate Middleton cu al celeilalte Prințese de Wales: Diana.

Dacă Prințesa Diana ar fi trăită astăzi, ar fi avut 61 de ani și, potrivit celor care au cunoscut-o, stilul ei ar fi la fel ca-n tinerețe, unul clasic adică.

Stilul Dianei mi se pare mult mai sexy și mai plin de farmec decât al lui Kate Middleton. Diana părea să iubească cu adevărat moda și să iubească atenția pe care i-au adus-o ținutele ei. Stilul lui Kate este elegant, dar nu neapărat sexy. În afară de felicitarea recentă de Crăciun, în care poartă blugi skinny, multe fotografii recente arată că lungimea ei preferată a fustei pare să fie acum ultra-lungă – cu un tiv deasupra gleznei, observă stilista britanică Melissa Lund.

Kate Middleton se află într-o adevărată călătorie pentru a-și descoperi stilul. A început purtând în principal ținute de la branduri accesibile - ceea ce unii oameni au considerat grozav, dar eu nu, iar acum poartă un amestec de haine de designer și piese accesibile. Personal, am fost mulțumită când a început să introducă piese mai bine croite, adesea de designer, în garderoba ei, pentru că îi oferă prestanța de care are nevoie pentru rolul ei, a continuat experta citată mai sus pentru publicația The Daily Express.

După cum vedem, coroana de regină vine cu niște rigori vestimentare greu de acceptat, dacă nu ești genul conservator, precum actuala Prințesă de Wales.

Foto: Getty Images, Profimedia