Prințul Harry și „cadoul” neplăcut pentru Kate Middleton: cum i-a stricat ziua de naștere FOTO

Cu o zi înainte ca soția lui William să împlinească 41 de ani, au fost difuzate două interviuri în care Harry face praf familia regală.

Iar la doar o zi după aniversarea lui Kate Middleton, Prințul Harry își va lansa oficial mult comentata lui carte de memorii, Spare/Rezerva. Mai are cineva timp să mai vorbească despre ziua de naștere a lui Kate? Printre atâtea dezvăluiri explozive ale Ducelui de Sussex, este foarte posibil ca toate urările de bine adresate astăzi prințesei să se piardă în neant, la fel și eventualul portret aniversar al acesteia, în caz că palatul va difuza vreunul.

Își amintește cineva de gala Premiilor Earthshot, organizată la Boston la începutul lunii decembrie 2022? Era momentul în care Kate Middleton și Prințul William trebuiau să strălucească pe pământ american, un moment pe care Harry și Meghan au avut grijă să-l eclipseze cu difuzarea trailerului documentarului lor pentru Netflix. Fix atunci, fix cu o zi înainte ca Prințul William și Kate Middleton să apară pe covorul roșu al mult așteptatei gale, în calitate de invitați oficiali. Mulți au comentat mișcarea Ducilor de Sussex ca fiind una intenționată, astfel încât să dejoace toată acea atenție de care aveau parte cumnații lor în America.

Kate împlinește 41 de ani când Harry își lansează memoriile

Istoria s-a repetat și astăzi, 9 ianuarie, când trebuia să fie momentul lui Kate Middleton, într-o zi în care aceasta împlinește 41 de ani. Prințul Harry a acordat două interviuri, lui Tom Bradby de la ITV1 și lui Anderson Cooper de la CBS, ambele fiind difuzate în noaptea de dinaintea zilei de naștere a lui Kate Middleton. Ca lovitura să fie completă, cartea lui de memorii, Spare/Rezerva, va fi lansată a doua zi, pe 10 ianuarie. Frumoase cadouri pentru cumnata lui preferată, nu-i așa?

→ Imaginea 1/7: Kate Middleton, Prințul William și cei trei copii ai lor

Și asta cu atât mai mult cu cât volumul lui Harry lovește fără milă în familia acesteia, în Prințul William în mod special, pe care fratele lui mai mic l-a acuzat c-a fost agresiv fizic și mincinos, printre altele.

Prințul Harry scrie că fratele său a criticat căsătoria lui cu Meghan Markle și că William a descris-o pe soția ducelui ca fiind „dificilă”, „nepoliticosă” și „abrazivă”. După acest schimb tăios de replici care a avut loc în 2019, acasă la Harry, moștenitorul coroanei l-a agresat fizic pe duce.

William a lăsat jos [un pahar cu] apă, m-a jignit, apoi a venit spre mine. Totul s-a întâmplat atât de repede. Atât de repede. M-a prins de guler și m-a trântit la podea. Am aterizat pe castronul câinelui, care a crăpat sub mine, iar bucățile rupte din acesta m-au rănit. Am stat acolo o clipă, năucit, apoi m-am ridicat în picioare și i-am spus să iasă din casa mea.

Nici cu aniversata noastră de astăzi, Prințesa de Wales, Harry n-a fost deloc blând, declarând ba că aceasta a fost tot timpul geloasă pe Meghan Markle, ba că avea prejudecății legate de actrițe și de femeile metise, ba că i-a făcut, pe scurt, viața un chin Ducesei de Sussex, alături de ceilalți membri ai familiei regale.

Foto: Profimedia, Getty Images