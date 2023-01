Kate Middleton, revoltată și rănită de acuzațiile Prințului Harry. Ce spune un expert regal

Kate Middleton este foarte supărată din cauza acuzațiilor care i se aduc în cartea Prințului Harry, „Spare”.

„Prințesa de Wales este „revoltată și rănită”, spune Tom Bower, autorul cărții Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors.

În volumul care apare astăzi, ducele de Sussex detaliază și relația rece dintre soția sa, Meghan Markle, și cumnata sa, Kate. Harry susține că, la un moment dat, cu patru zile înainte de nuntă, Kate Middleton a vrut ca toate rochiile de domnișoară de onoare să fie refăcute, deoarece lui Charlotte nu îi veneau bine.

În cele din urmă, ea a fost de acord să-l viziteze pe croitorul lui Markle pentru le schimba, dar Harry scrie că ulterior a găsit-o pe viitoarea sa soție în lacrimi, pe podea, după o altă altercație. A doua zi, conform celor relatate de Prinț, Kate Middleton a adus flori și o felicitare și și-a cerut scuze.

El mai susține că actrița din serialul „Suits” a fost mustrată pentru că i-a spus lui Kate, care tocmai îl născuse pe Prințul Louis, că are creier de găină din cauza hormonilor ei. Se întâmpla în mijlocul unei conflict.

→ Imaginea 1/9: kate si william

Criticile aduse cumnatei lui nu se opresc la subiecte serioase, ci și la lucruri aparent banale.

Ducele susține că Middleton nu a fost fericită când Markle a rugat-o să-i împrumute luciul de buze înainte de apariția celor patru la Royal Foundation Forum în 2018.

„Surprinsă, Kate, a deschis geanta și a scos fără tragere de inimă un tub mic”, a scris Harry. „Meg a luat puțin pe un deget și și-a aplicat pe buze. Kate s-a strâmbat”.

Bower etichetează atacurile drept grotește și rușinoase, menționând că memoriile au fost terminate atunci când Prințul Harry a participat la înmormântarea Reginei, în septembrie anul trecut.

„Harry i-a înșelat pe toți la înmormântarea Reginei, știind ce a scris despre Kate și William și tatăl său, dar fără să ofere un indiciu despre ceea ce avea să urmeze. Este pur și simplu incredibil”, a spus el.

Bower a remarcat, de asemenea, că Markle ar putea lansa, de asemenea, o carte în care să spună totul „Așa își vor face banii acum”. Palatul Buckingham au declarat că nu va comenta niciuna dintre acuzațiile din carte.