Confesiunile Prințului Harry, episodul 7. Avalanșa de ură îndreptată spre Meghan: „de la sclavie la regalitate“

Prințul Harry dezvăluie cum certurile cu familia, în care era vizată soția sa, dar mai ales avalanșa de ură declanșată de presă și amplificată de rețelele sociale au devenit o tornadă care avea să-l smulgă, în final, din Casa Regală

În cartea sa autobiografică, intitulată „Spare“ („Rezervă“), Prințul Harry îi aduce un omagiu soției sale, Meghan, despre care menționează în multe pasaje că a fost capabilă să facă numeroase sacrificii de dragul iubirii lor. Așa cum a fost și renunțarea, după șapte sezoane de succes, la rolul din serialul „Costume“, dar și închiderea site-ului personal, și sistarea activității din social media – toate acestea la presiunile făcute „la sugestia echipei de PR a Palatului“.

În data de 4 noiembrie 2017, la scurt timp după ce actrița Meghan Markle s-a mutat cu prințul Harry în Londra, în reședința Nottingham Cottage, el și-a luat inima în dinți să o ceară de nevastă. Harry a mai povestit și că cererea în căsătorie a putut să o facă abia după ce a primit aprobarea bunicii sale, Regina Elisabeta a II-a, care i-ar fi răspuns destul de vag, lăsându-l ușor nedumerit: „Presupun că trebuie să spun «da»“. Inelul cu care a cerut-o a fost făcut pe comandă, la un bijutier, care a folosit diamante dintr-o brățară pe care Harry o avea de la mama sa.

Harry, acuzat de William că se grăbește să se însoare

Atitudinea bunicii sale cu privire la nunta lui cu Meghan l-a pus pe gânduri pe Harry, dar nu a fost foarte sigur cum să interpreteze acel episod. Însă reacția obținută de la fratele său mai mare, care i-a spus că se mișcă „prea repede“ și că nunta aceasta este „prea devreme“, l-a necăjit foarte mult. Așa cum l-a enervat că de cele mai multe ori acesta nu îi spunea pe nume iubitei sale, ci o numea „actriță americană“, care, spune Harry, în rostirea lui William părea ca și cum ar fi spus „infractor condamnat“.

Negocierile pentru nuntă au încins spiritele

Din cele povestite de prințul Harry în cartea sa reiese că tot ce a urmat acestei cereri în căsătorie a fost un lung șir de discuții în contradictoriu sau adevărate certuri între el sau ei doi și membrii familiei regale. Prima dispută uriașă a fost legată de locul unde avea să fie nunta. Ei și-ar fi dorit, spune Harry, să se căsătorească în cadrul unei ceremonii „în picioarele goale în Botswana“, dar conștienți fiind că trebuie să facă totul ca la carte, potrivit rigorilor casei regale, ar fi optat pentru celebra catedrală Westminster Abbey. La aflarea veștii, William l-ar fi refuzat, invocând că acel loc nu este potrivit, având în vedere că și el și Kate au făcut nunta acolo. Iar când a propus catedrala St. Paul, fratele său mai mare a obiectat că e prea mare și că, în plus, acolo s-au cununat părinții lor, Charles și Diana. Prințul Harry lasă de înțeles că locul indicat de William, Tetbury, capela de lângă Highrove, ar fi fost o jignire. În cele din urmă, ceremonia a avut loc la data impusă, 19 mai 2018, la capela St. George de la Castelul Windsor.

Neînțelegerile dintre Meghan și Kate

Prima mare ceartă dintre Meghan și Kate pare să fi fost de la croiala rochiilor pentru domnișoarele de onoare, pe motiv că acestea nu se potriveau cu Charlotte (fiica pe care Kate o are cu Prințul moștenitor William). Kate i-ar fi solicitat chiar cu patru zile înainte de nuntă lui Meghan să schimbe multe detalii, iar ea a refuzat, mai ales că era foarte stresată în acea perioadă din cauza scandalurilor iscate în presă de dezvăluirile făcute de tatăl său. „La scurtă vreme de la această conversație, am ajuns acasă și am găsit-o pe Meg pe podea. Plângea. (...) Emoțiile erau la cote maxime“, povestește Harry. Tot el spune că la acea vreme nu și-a dat seama cât de profunde sunt divergențele, căci Kate a venit a doua zi cu un buchet de flori la Meghan și și-a cerut iertare...

La un moment dat, Meghan i-ar fi spus cumnatei sale că suferă de „creierul de bebeluș“, expresie folosită de americani pentru a desemna anumite tulburări emoționale pe care le au femeile după ce nasc. A fost extrem de afectată din cauza asta, așa că soția prințului William i-a reproșat, arătând cu degetul în semn de ia aminte: „Nu eram suficient de apropiate să vorbim despre hormonii mei. E nepoliticos, așa ceva nu se face“. „Te rog frumos să nu mă mai ameninți“, i-ar fi răspuns Meghan. Și acestea aveau să fie doar primele neînțelegeri.

Tabloidele se dezlănțuie

Iar tabloidele au aflat despre aceste neînțelegeri și au declanșat un val de articole critice la adresa americancei, pe care o scoteau vinovată de „apocalipsa“ tensiunilor din sânul familiei regale. „Nu mai era vorba doar despre disputa dintre două femei, dintre două ducese aflate în dezacord, nici măcar între două familii. Acum era vorba despre o vrăjitoare care îndepărta pe toată lumea din jurul ei, iar acea persoană era soția mea“, afirmă Harry, care se arată convins că presa a avut sprijinul unor persoane din interiorul Palatului. „Într-o zi, titlurile spuneau «Câh - lui Meg i se vede breteaua de la sutien!» (Meg cea lipsită de clasă). În următoarea zi: „Îh, cu rochia aia s-a îmbrăcat?!» (Meghan cea scoasă din gunoi). În următoarea zi: „Doamne, apără și păzește - are unghiile vopsite cu negru! (Meghan cea gotică) În următoarea: «O, Doamne - nici acum nu a învățat să facă o reverență!» (Meghan americanca)“ - astfel descrie Harry modul în care soția sa era atacată, fără încetare, de către presă.

Critici dincolo de limita absurdului

Au fost și atacuri mai mărunte, însă pe care Harry le relatează pentru a evidenția absurditatea lor: „Meg fusese «prinsă» mâncând o tartină cu avocado și, dintr-o suflare, o puzderie de știri explicau cum recoltarea fructelor de avocado ducea la grăbirea distrugerii pădurilor tropicale, la destabilizarea țărilor în curs de dezvoltare și la finanțarea terorismului. Bineînțeles, aceeași presă se dăduse în vânt după dragostea lui Kate față de avocado (O, cum îi face tenul să strălucească)“. Iar în septembrie 2019, la mai mult de un an după nuntă, „The Daily Express“ lansa o altă știre de scandal: „Florile lui Meghan Markle i-au pus prințesei Charlotte viața în pericol“. Era vorba de florile din coronițele domnișoarelor de onoare, printre care erau și câteva lăcrămioare care, scria ziarul, pot fi otrăvitoare pentru copii. Harry combate știrea, arătând că, doar dacă sunt ingerate, micile flori pot provoca un oarecare disconfort, mai ales părinților îngrijorați, și doar în cazuri excepționale pot fi fatale. În plus, remarcă prințul, s-a trecut sub tăcere că un florar oficial realizase coronițele și că miresele regale precedente, inclusiv Kate și Diana, folosiseră lăcrămioare. Pentru că „povestea cu Meghan Criminala era mult prea bună“, conchide Harry.

Furia presei și a rețelelor sociale

Avalanșa de ofense adresate americancei pe rețelele sociale s-a amplificat după ce revista „Tatler“ a citat un bătrân absolvent de Eton care spunea că Harry a fost atras de Meg pentru că „străinele“ ca ea sunt mai „ușuratice“ decât fetele „cu un trecut adecvat“. A urmat un val de postări în social media în care era făcută „damă de companie“ și „escortă“ sau „cocotă“, „târfă“, „cățea“ și curvă“, precum și cuvântul cu „n“ (n.r. - „negresă“), se plânge Harry. Astfel, el remarcă și reluarea atacurilor cu tentă rasistă, inclusiv în „The Daily Mail“, care afirma că Meghan se află „în ascensiune“, deoarece ajunsese „de la sclavie la regalitate“ în 150 de ani. Au urmat texte rasiste scrise de prietena unui politician: într-unul o numea „negroidă“, iar în altul spunea că ducesa „afro-americană“ va „păta“ familia regală, deschizând calea unui „rege negru“. Iar un comentariu de pe Twitter o numea chiar „regina insulei maimuțelor“. O altă postare pe Twitter era de-a dreptul dezgustătoare: „Dragă ducesă, nu spun că te urăsc, însă sper ca atunci când îți vine ciclul să fii într-un bazin cu rechini“.

Harry adaugă că o echipă de informaticieni a analizat sute de astfel de mesaje răutăcioase, conchizând că „avalanșa de ură era extrem de atipică, la ani-lumină de orice insulte adresate Camillei sau lui Kate“.

„Iar aici nu mai era vorba despre sentimente rănite sau ego-uri lezate. Ura are efecte fizice. Există tone de studii științfice care demonstrează cât dăunează sănătății să fii urât și batjocorit public“, punctează Harry, pregătind astfel momentele următoare ale relatării sale, cele în care vorbește despre ruptura de Casa Regală.