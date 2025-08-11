Restanțele cumulate de Irinel Columbeanu la azil, achitate de fiica sa, Irinuca. „Are o stare de spirit bună”

Fostul milionar Irinel Columbeanu (68 de ani) a fost ajutat de fiica lui, Irinuca, stabilită în America, să achite o parte din restanțele la azil, pentru cazare și masă.

Într-un interviu pentru Click!, Ion Cassian, patronul căminului de bătrâni din Ghermănești, a povestit că fostul milionar Irinel Columbeanu e bine dispus,de când fiica lui l-a vizitat în România, mai ales că, în momentul de față nu mai duce povara datoriilor la azilul din Ghermănești, unde locuiește de doi ani

„Irinel este mult mai vesel, are o stare de spirit bună, după vizita fiicei lui, Irinuca, în România. Ea a venit aproape zilnic, aici, la azil, au stat mult de vorbă, au o relație strânsă. De altfel, el a crescut-o singur, după plecarea Monicăi Gabor în America. A investit în educația ei, la școli cu taxă, a avut mare grijă de ea, să nu-i lipsească nimic. Iar acum, la greu, Irinuca îi întoarce binele. I-a mai acoperit din restanțele la azil, îi va mai trimite bani și din America, din banii câștigați de ea”, a detaliat Ion Cassian pentru Click!

Ce pensie primește Irinel Columbeanu

Pensia pe care Irinel Columbeanu o încasează este de doar 2.000 de lei, iar suma este insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor cu azilul.

„Mai are însă și datorii la bănci, nu poate acoperi toată taxa. La noi, la căminul de bătrâni din Ghermănești, taxa e cuprinsă între 4.500 și 7.000 de lei, sunt diferite, în funcție de necesitățile pensionarilor”, a mai menționat Ion Cassian, exclusiv pentru Click!

