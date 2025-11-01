Video Heidi Klum, transformare spectaculoasă pentru Halloween. I-a îngrozit pe toți cu apariția sa inspirată din mitologia greacă

Heidi Klum, supermodelul german cunoscut drept regina costumelor de Halloween, și-a dezvăluit în sfârșit cea mai recentă transformare, după săptămâni întregi de așteptare din partea fanilor. La 52 de ani, Klum reușește în fiecare an să stârnească fascinație cu apariția sa spectaculoasă pe 31 octombrie, ziua cea mare a Halloween-ului.

→ Imaginea 1/4: Heidi Klum s-a transformat în Medusa pentru petrecerea de Halloween FOTO: Instagram

Anul acesta, Heidi a ales să se transforme într-un personaj mitologic iconic: Medusa. Costumul a fost realizat în colaborare cu designerul de machiaj prosthetic Mike Marino, cunoscut pentru look-ul lui Colin Farrell în rolul Pinguinului.

Costumul a fost inspirat în special de versiunea Medusei din filmul „Înfruntarea titanilor” (1981). Heidi a păstrat elementele distincte ale personajului: arcul și săgețile, precum și un coadă de șarpe în loc de picioare, în contrast cu reprezentările tradiționale ale mitului. Alături de ea, soțul ei, Tom Kaulitz, de 36 de ani, s-a deghizat într-unul dintre prietenii lui Perseus, care se transformă în piatră la privirea Medusei.

Sursa video: X / @Variety

Heidi a venit la petrecerea fastuoasă de Halloween pentru a 24-a oară, fiind însoțită și de copiii ei: Leni, 21 de ani, Henry, 20, Johan, 18, și Lou, 16. Tom a fost alături de fratele său geamăn, Bill Kaulitz, coleg în trupa Tokio Hotel.

Detalii impresionante

Costumul recreează cu fidelitate munca lui Ray Harryhausen, maestrul animației stop-motion, care a creat Medusa pentru „Înfruntarea titanilor”. De la solzii strălucitori și până la detaliile feței și segmentele cozii de șarpe, fiecare element a fost lucrat cu o atenție remarcabilă. Heidi a adăugat și elemente proprii, precum părul încâlcit în șerpi și arcul în formă de șarpe.

Sursa video: Instagram / @heidiklum

Pe covorul roșu, Tom a adoptat diverse poziții pentru a sugera că personajul său a fost transformat în piatră, în timp ce Heidi, în rolul Medusei, îi scotea limba bifurcată și afișa un zâmbet triumfător.

„HAPPY HEIDIWEEN”, a scris vedeta pe Instagram, prezentând costumul fanilor. „Nu te uita prea mult sau te vei transforma în piatră”.

O tradiție spectaculoasă

Heidi Klum este cunoscută pentru costumele sale extravagante și pentru atenția la detalii. Anul trecut, ea și Tom au fost versiuni diferite ale lui E.T. din „E.T. Extraterestrul”, iar într-un alt an s-a transformat într-un păun, fiind ajutată de nouă acrobați pentru pene și gheare.

→ Imaginea 1/11: Heidi Klum, Halloween 2000 FOTO: Instagram/ @heidiklum

Vedeta a început tradiția în 2000, când a apărut într-un costum din piele neagră, strâns pe corp, și de atunci a experimentat cu personaje variate, de la Fiona din „Shrek” și extratereștri mâncători de oameni, până la Cleopatra, Jessica Rabbit sau mitologia hindusă.

Heidi a mărturisit și momente dificile, cum ar fi când, însărcinată în luna a noua, a fost „fructul interzis” în Grădina Edenului. „Eram atât de mare că nu încăpeam într-o mașină, așa că a trebuit să iau o decapotabilă în ultimul moment ca să ajung la petrecere”, a povestit ea. „Nu am putut să beau apă pentru că brațele nu-mi ajungeau la față și nici să stau jos. Nu a fost prea distractiv – nu m-am gândit complet la asta!”