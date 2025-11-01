search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Heidi Klum, transformare spectaculoasă pentru Halloween. I-a îngrozit pe toți cu apariția sa inspirată din mitologia greacă

0
0
Publicat:

Heidi Klum, supermodelul german cunoscut drept regina costumelor de Halloween, și-a dezvăluit în sfârșit cea mai recentă transformare, după săptămâni întregi de așteptare din partea fanilor. La 52 de ani, Klum reușește în fiecare an să stârnească fascinație cu apariția sa spectaculoasă pe 31 octombrie, ziua cea mare a Halloween-ului.

Heidi Klum s-a transformat în Medusa pentru petrecerea de Halloween FOTO: Instagram
Imaginea 1/4: Heidi Klum s-a transformat în Medusa pentru petrecerea de Halloween FOTO: Instagram
Heidi Klum s-a transformat în Medusa pentru petrecerea de Halloween FOTO: Instagram
Heidi Klum s-a transformat în Medusa pentru petrecerea de Halloween FOTO: Instagram
Heidi Klum s-a transformat în Medusa pentru petrecerea de Halloween FOTO: Instagram
Heidi Klum s-a transformat în Medusa pentru petrecerea de Halloween FOTO: Instagram

Anul acesta, Heidi a ales să se transforme într-un personaj mitologic iconic: Medusa. Costumul a fost realizat în colaborare cu designerul de machiaj prosthetic Mike Marino, cunoscut pentru look-ul lui Colin Farrell în rolul Pinguinului.

Costumul a fost inspirat în special de versiunea Medusei din filmul „Înfruntarea titanilor” (1981). Heidi a păstrat elementele distincte ale personajului: arcul și săgețile, precum și un coadă de șarpe în loc de picioare, în contrast cu reprezentările tradiționale ale mitului. Alături de ea, soțul ei, Tom Kaulitz, de 36 de ani, s-a deghizat într-unul dintre prietenii lui Perseus, care se transformă în piatră la privirea Medusei.

Sursa video: X / @Variety

Heidi a venit la petrecerea fastuoasă de Halloween pentru a 24-a oară, fiind însoțită și de copiii ei: Leni, 21 de ani, Henry, 20, Johan, 18, și Lou, 16. Tom a fost alături de fratele său geamăn, Bill Kaulitz, coleg în trupa Tokio Hotel.

Detalii impresionante

Costumul recreează cu fidelitate munca lui Ray Harryhausen, maestrul animației stop-motion, care a creat Medusa pentru „Înfruntarea titanilor”. De la solzii strălucitori și până la detaliile feței și segmentele cozii de șarpe, fiecare element a fost lucrat cu o atenție remarcabilă. Heidi a adăugat și elemente proprii, precum părul încâlcit în șerpi și arcul în formă de șarpe.

Sursa video: Instagram / @heidiklum

Pe covorul roșu, Tom a adoptat diverse poziții pentru a sugera că personajul său a fost transformat în piatră, în timp ce Heidi, în rolul Medusei, îi scotea limba bifurcată și afișa un zâmbet triumfător.

„HAPPY HEIDIWEEN”, a scris vedeta pe Instagram, prezentând costumul fanilor. „Nu te uita prea mult sau te vei transforma în piatră”.

O tradiție spectaculoasă

Heidi Klum este cunoscută pentru costumele sale extravagante și pentru atenția la detalii. Anul trecut, ea și Tom au fost versiuni diferite ale lui E.T. din „E.T. Extraterestrul”, iar într-un alt an s-a transformat într-un păun, fiind ajutată de nouă acrobați pentru pene și gheare.

Heidi Klum, Halloween 2000 FOTO: Instagram/ @heidiklum
Imaginea 1/11: Heidi Klum, Halloween 2000 FOTO: Instagram/ @heidiklum
Heidi Klum, Halloween 2000 FOTO: Instagram/ @heidiklum
Heidi Klum, Halloween 2001 FOTO: Instagram/ @heidiklum
Heidi Klum, Halloween 2010 FOTO: Instagram/ @heidiklum
Heidi Klum, Halloween 2014 FOTO: Instagram/ @heidiklum
Heidi Klum, Halloween 2015 FOTO: Instagram/ @heidiklum
Heidi Klum, Halloween 2017 FOTO: Instagram/ @heidiklum
Heidi Klum, Halloween 2018 FOTO: Instagram/ @heidiklum
Heidi Klum, Halloween 2019 FOTO: Instagram/ @heidiklum
Heidi Klum, Halloween 2022 FOTO: Instagram/ @heidiklum
Heidi Klum, Halloween 2023 FOTO: Instagram/ @heidiklum
Heidi Klum, Halloween 2024 FOTO: Instagram/ @heidiklum

Vedeta a început tradiția în 2000, când a apărut într-un costum din piele neagră, strâns pe corp, și de atunci a experimentat cu personaje variate, de la Fiona din „Shrek” și extratereștri mâncători de oameni, până la Cleopatra, Jessica Rabbit sau mitologia hindusă.

Heidi a mărturisit și momente dificile, cum ar fi când, însărcinată în luna a noua, a fost „fructul interzis” în Grădina Edenului. „Eram atât de mare că nu încăpeam într-o mașină, așa că a trebuit să iau o decapotabilă în ultimul moment ca să ajung la petrecere”, a povestit ea. „Nu am putut să beau apă pentru că brațele nu-mi ajungeau la față și nici să stau jos. Nu a fost prea distractiv – nu m-am gândit complet la asta!

Vedete

Top articole

Partenerii noștri

image
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
digi24.ro
image
Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump
stirileprotv.ro
image
Vremea pe o lună. Estimările meteorologilor ANM până pe 1 decembrie 2025
gandul.ro
image
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se deschide acum / Au fost ființe totemice, acum sunt ființe din duh / Ce este coliva și de ce o împărțim?
mediafax.ro
image
Singurul călător care a scăpat de pe Titanic și a ajuns campion olimpic. Destinul uluitor al tenismenului care a cucerit lumea
fanatik.ro
image
Ucraina a lovit conducta „Ring” a Rusiei, de lângă Moscova, o rută cheie pentru aprovizionarea cu petrol
libertatea.ro
image
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
digi24.ro
image
Crainicul echipei, dat afară după o remarcă scandaloasă la adresa unei handbaliste legendare!
gsp.ro
image
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Amenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoare
observatornews.ro
image
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că s-ar fi sinucis
cancan.ro
image
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
prosport.ro
image
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
playtech.ro
image
La 30 de ani, gimnasta îndrăgită de foarte mulți români a făcut cel mai neașteptat anunț: „Ei bine, a venit ziua…”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Serena Williams, acuzată de "magie neagră" și numită "vrăjitoare". Cum arată acum, la 44 de ani
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Banca din România care a dispărut, dar nu în liniște. Clienții au rămas fără acces complet la bani și...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Dezvăluirea momentului! Fostul soț al doctoriţei Ștefania Szabo a ajuns în fața instanței
romaniatv.net
image
55% dintre orașe ar trebui să devină comune! Curtea de Conturi vrea schimbarea hărții României
mediaflux.ro
image
Crainicul echipei, dat afară după o remarcă scandaloasă la adresa unei handbaliste legendare!
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza
click.ro
image
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
click.ro
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
click.ro
Kate Middleton, Prințul William sursa foto Profimedia jpg
Ce are de îndurat Kate în mariajul cu William. Cu siguranță că escapada lui cu un model nu i-a picat deloc bine prințesei!
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?
clickpentrufemei.ro
Centrala electrică a Fabricii de hârtie şi mucava Piatra Neamţ, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Modernizarea accelerată a României Mari cu ajutorul utilajelor și motoarelor aduse din Germania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza

OK! Magazine

image
Alina-Maria a României, superbă în costum popular. Prințesa ne arată cum poate fi purtată o ie la un eveniment de seară

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?