Video Heidi Klum surprinde din nou cu o ședință foto nud la 52 de ani: „Sunt europeancă”

Supermodelul Heidi Klum a apărut complet dezbrăcată într-un editorial curajos pentru Paris Match, pe insula Saint Barthélemy din Caraibe.

Modelul german Heidi Klum a surprins din nou publicul cu o ședință foto îndrăzneață. La 52 de ani, vedeta a apărut complet goală într-un pictorial realizat pe insula Saint Barthélemy din Caraibe, pentru revista franceză Paris Match.

Un pictorial care a stârnit valuri

Heidi Klum, cunoscută pentru atitudinea sa deschisă față de nuditate, a colaborat cu fotograful Antoine Verglas pentru un set de imagini spectaculoase.

Fotografiile, clipurile video și momentele din culisele ședinței foto au fost publicate pe Instagram, însă comentariile au fost dezactivate, o decizie probabil menită să evite reacțiile negative.

„Dacă mă bronzez în grădină, s-ar putea să nu port nimic în partea de sus. Sunt europeancă”, a declarat recent Klum pentru revista People. Aceeași relaxare față de subiect a fost vizibilă încă din 1992, când modelul a început să pozeze în lenjerie intimă.

→ Imaginea 1/8: Heidi Klum a pozat pe insula Saint-Barthélemy FOTO: Instagram

Critici și controverse

În ciuda acestei atitudini, de-a lungul timpului, Heidi Klum a fost criticată pentru aparițiile sale provocatoare, mai ales după ce a pozat în lenjerie alături de fiica sa Leni, care avea atunci 18 ani. Unii au acuzat-o că își „sexualizează” fiica adolescentă pentru a-și promova produsele.

Vedeta nu s-a lăsat însă intimidată:„În loc să pozez în lenjerie într-o revistă, acum sunt pe Instagram. Este același lucru”, a explicat ea pentru People, subliniind că pentru ea nu există o diferență între platformele tradiționale și cele online.

Saint Barthélemy, locul preferat al lui Klum

Modelul și soțul său, muzicianul Tom Kaulitz, dețin o casă pe insula Saint Barthélemy. „Este o investiție, pentru că Saint-Barth este unică în lume, ca Saint-Tropez sau Capri”, a declarat Klum pentru Paris Match.

În acest cadru exotic, modelul spune că își găsește liniștea și libertatea de a-și exprima „natura sălbatică”. Acolo a fost realizat și pictorialul recent, care a stârnit din nou reacții puternice în lumea modei.