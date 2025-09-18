Gașca Zurli a pornit în turneu prin țară cu „Promisiunea Zurli”. Trupa îndrăgită de copii și părinți ajunge în 20 de orașe

Îndrăgita trupă „Zurli”, cu care au crescut generații de copii, desfășoară în această toamnă un turneu prin țară, ajungând în 20 de orașe. „Promisiunea Zurli” este spectacolul pe care nici copiii și nici părinții nu vor să-l rateze, valoarea promisiunilor care stau la baza relației părinte-copil fiind descoperită prin cântec și joacă, emoție și bucurie.

Ca de fiecare dată, povestea este una cu multe situații comice și emoționante. De pe scenă se vor auzi hit-urile noi „Astăzi vreau îmbrățișare”, „Promite-mi” și „Îmi place viața mea”, alături de cântecele pe care fanii Zurli le fredonează de atâția ani.

„Spectacolul nou Zurli combate deficitul de comunicare al copiilor și deficitul de atenție al adulților. Îi învață pe copii cum să ceară ceea ce au nevoie și îi ajută pe părinți să asculte ce spun copiii lor”, explică organizatorii care este esența acestui spectacol.

Unde vă întâlniți cu Gașca Zurli în septembrie, octombrie și noiembrie

Fetița Zurli, Clopoțel, Zână Bună, Bucătărașul Lulu, Truli, Mulțumesc, Vrăjimăturica și Zdrăngănel, Zâna Poveștilor, Tashu, Tasha, Băiețelul Zurli, Iepurașul Iuți, Supereroul Mulțumesc, Constructorul Yuppi, Clopoțel, Tanti Prezentatoarea, Maya, Zâna Bună, Tura Vura, personajele pe care copiii le adoră, vor urca pe scenă, în perioada următoare, conform următorului calendar:

- 20 septembrie, 11:00, DEVA, Centrul Cultural „Dragan Muntean”;

- 21 septembrie, 11:00, SIBIU, Centrul Cultural „Ion Besoiu”;

- 21 septembrie, 15:00, SIBIU, Centrul Cultural „Ion Besoiu”;

- 27 septembrie, 11:00, TULCEA, Teatru „Jean Bart”;

- 27 septembrie, 15:00, TULCEA, Teatru „Jean Bart”;

- 28 septembrie, 11:00, CONSTANȚA, Casa de Cultură a Sindicatelor;

- 04 octombrie, 11:00, CLUJ-NAPOCA, Casa de Cultură a Studenților;

- 05 octombrie, 11:00, ORADEA, Casa de Cultură a Sindicatelor;

- 11 octombrie, 16:00, BUCUREȘTI, Sala Luceafărul;

- 11 octombrie, 19:00, BUCUREȘTI, Sala Luceafărul;

- 12 octombrie, 11:00, BUCUREȘTI, Sala Luceafărul;

- 12 octombrie, 15:00, BUCUREȘTI, Sala Luceafărul;

- 12 octombrie, 18:00, BUCUREȘTI, Sala Luceafărul;

- 18 octombrie, 11:00, BUZĂU, Sala Consiliului Județean;

- 19 octombrie, 17:00, PLOIEȘTI, Casa de Cultură a Sindicatelor;

- 25 octombrie, 17:00, PITEȘTI, Casa de Cultură a Sindicatelor;

- 26 octombrie, 10:00, CRAIOVA, Teatrul Național „Marin Sorescu”;

- 08 noiembrie, 17:00, BACĂU, Teatrul de Vară, Sala „Radu Beligan”;

- 16 noiembrie, 10:00, SATU MARE, Casa de Cultură a Sindicatelor;

- 16 noiembrie, 18:00, BAIA MARE, ATP Tech Center;

- 22 noiembrie, 11:00, ARAD, Filarmonica de Stat Arad;

- 23 noiembrie, 10:00, TIMIȘOARA, Cinema Timiș.

Gașca Zurli împlinește în această toamnă 19 ani și le promite părinților și copiilor că vor trăi cu prilejul acestui spectacol experiența Zurli la următorul nivel.

„Adevărul” este partener media al turneului.