Gașca Zurli sărbătorește 19 ani de la înființare. Ce surprize le-a pregătit celor mici

Gașca Zurli celebrează 19 ani de la naștere, alături de copii și părinți printr-un weekend aniversar. Evenimentele se vor desfășura pe 11 și 12 octombrie.

„Pe 12 octombrie 2006 lua naștere cel mai frumos proiect dedicat familiei – Zurli. Născut din dragostea unei mame pentru copilul ei, aceea de a crea un spațiu de joacă, iubire și învățare, Zurli s-a transformat într-un fenomen național. De-a lungul celor 19 ani, spectacolele Zurli au strâns milioane de spectatori, cântecele au devenit hituri ascultate în toate colțurile lumii, iar personajele au intrat în inimile copiilor pentru totdeauna” , au transmis reprezentanții trupei printr-un comunicat.

Aniversarea va fi marcată prin cinci spectacole „Promisiunea Zurli”, găzduite de Sala Luceafărul, pe 11 octombrie de la orele 16.00 și 19.00 și pe 12 octombrie de la orele 11.00, 15.00 și 18.00.

Potrivit reprezentanților trupei, „Promisiunea Zurli” este o poveste despre legămintele care ne apropie – între copii, părinți și bunici, dar și promisiunile către noi înșine. Mirela Retegan, Maya și Gașca Zurli aduc cântece noi precum „Astăzi vreau îmbrățișare”, „Promite-mi” și „Îmi place viața mea”, alături de hiturile care au devenit parte din copilăria unei generații: „Am o căsuță mică”, „Avion cu motor”, „Aramsamsam” sau „Pupici cu sclipici”.

„O promisiune este un pod între două suflete, construit din încredere și grijă. Zurli a crescut cu promisiunile pe care ni le-am făcut unii altora – eu, Maya și fiecare spectator care a ales să vină în povestea noastră. Astăzi, după 19 ani, promisiunea mea este aceeași: să aduc bucurie și speranță copiilor și părinților din România și de pretutindeni”, a spus Mirela Retegan, fondatoarea Zurli.

În 19 ani, Zurli a ajuns în 130 de orașe din România, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness cu cel mai mare număr de copii și părinți care se joacă împreună, a organizat Zurlandia, primul festival din România care a adunat peste 10.000 de familii. Milioane de copii știu cântecele și iubesc personajele. Conceptul Zurli este folosit în școli și grădinițe, la zile de naștere, în spitale și la târgurile sătești.

„Zurli este pentru toată lumea, indiferent de vârstă, etnie, statut, condiție socială sau financiară. Copiii, părinții, bunicii și educatorii iubesc Zurli și se conectează mai ușor unii cu alții prin starea de spirit Zurli” , mai spun reprezentanții.

Biletele și programul complet sunt disponibile pe www.zurli.ro/program, iar site-ul este actualizat în permanență cu cele mai noi show-uri și ore de desfășurare.