Halle Berry spune că Oscarurile nu au fost concepute pentru actrițele de culoare. „Trebuie să încetăm să le râvnim”

Halle Berry este singura actriță de culoare care a câștigat premiul Oscar, în urmă cu 23 de ani.

Halle Berry a declarat că acum crede că victoria sa istorică la Oscar, în 2002, pentru Monster's Ball, a fost o anomalie și că, prin urmare, actrițele de culoare ar trebui să nu mai „râvnească” la premiile Oscar.

Berry, acum în vârstă de 58 de ani, este singura femeie de culoare care a câștigat Oscarul în istoria de aproape 100 de ani a premiilor, scrie theguardian.com.

Nominalizarea Cynthiei Erivo pentru Wicked la începutul acestui an marchează prima dată când o femeie de culoare a fost nominalizată de mai multe ori la Oscarul pentru actriță principală (anterior a fost nominalizată pentru Harriet). Doar 15 femei de culoare au fost vreodată în competiție pentru acest premiu.

În cadrul documentarului Number One on the Call Sheet, Berry a declarat că cei 23 de ani de la victoria sa „m-au forțat să mă întreb dacă a contat? A schimbat cu adevărat ceva pentru femeile de culoare? Pentru surorile mele? Pentru călătoria noastră?”

Berry adaugă că a simțit că valul se va schimba în 2021, când atât Andra Day, cât și Viola Davis au fost nominalizate, pentru The United States vs Billie Holiday și, respectiv, Ma Rainey's Black Bottom.

„M-am simțit 100% sigură că acesta a fost anul în care una dintre ele va pleca cu acest premiu”, spune ea, adăugând: „Din motive la fel de diferite și frumoase, amândouă îl meritau și m-am gândit sigur”, a spus Berry.

Cu toate acestea, ambele femei au pierdut în fața lui Frances McDormand.

„Sistemul nu este cu adevărat conceput pentru noi, așa că trebuie să încetăm să râvnim la ceea ce nu este pentru noi. Pentru că, la sfârșitul zilei, este vorba despre „Cum putem să atingem viețile oamenilor?”, iar arta este fundamental pentru asta”, a mai menționat Halle Berry.

Documentarul le prezintă, de asemenea, pe Taraji P Henson și Whoopi Goldberg exprimându-și uimirea cu privire la penuria de actrițe principale câștigătoare - și nominalizate.

„Stai puțin, niciuna dintre noi nu a fost suficient de bună?” întreabă Goldberg. „Nimeni? din toți acești oameni, nimeni? ... Ce ne scapă aici? Aceasta este o conversație pe care oamenii o au în fiecare an”.

Goldberg a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar în 1990 pentru Ghost. 11 femei de culoare au primit până acum acest premiu.

„Nu cred că industria ne vede cu adevărat ca protagoniste, știți?”, spune Henson în documentar. „Ne dau premii pentru actrițe în rol secundar ca și cum ar da bomboane. Pur și simplu - nu știu ce să fac cu asta. Pentru că ce îmi spuneți mie?”