Fost lider de bandă, suspectat de asasinarea unuia dintre cei mai cunoscuți rapperi din lume, Tupac Shakur, pus sub acuzare pentru crimă

Acuzarea unui fost lider de bandă de uciderea lui Tupac Shakur în 1996 reprezintă un „moment crucial", afirmă sora regretatului rapper.

Legendă a hip-hop-ului, născut la New York, Tupac a fost împușcat de patru ori la vârsta de 25 de ani într-un atac din mașină în Las Vegas.

Vineri, marele juriu din Nevada l-a pus sub acuzare pe Duane „Keffe D" Davis, în vârstă de 60 de ani, pentru o acuzație de crimă cu armă mortală.

Sekyiwa Shakur a declarat că „astăzi este o victorie", dar și-a rezervat comentariile până la finalizarea procedurilor legale.

„Este important pentru mine ca lumea, țara, sistemul judiciar și poporul nostru să recunoască gravitatea dispariției acestui om, fratele meu, fiul mamei mele, fiul tatălui meu", a postat ea pe Instagram, potrivit bbc.com.

„Au fost implicate mai multe mâini și rămân atât de multe lucruri în jurul vieții și morții fratelui meu Tupac și a familiei noastre Shakur în general. Căutăm o justiție reală, pe toate fronturile", a continuat ea.

„Am trecut prin decenii de durere”

Mopreme Shakur, fratele vitreg al lui Shakur, a declarat că inculparea lui Davis a fost dulce-amară.

„Am trecut prin decenii de durere", a declarat el pentru CNN. „Ei știu de ani de zile despre acest tip, care își ține gura, de ani de zile”.

„Deci, de ce acum? Pentru noi, acest lucru nu s-a terminat. Vrem să știm de ce și dacă au existat complici".

Poliția spune că Davis a plănuit asasinatul după ce nepotul său a fost implicat într-o bătaie cu Shakur într-un cazinou. Davis a fost arestat în apropierea casei sale din Las Vegas vineri dimineața devreme și va apărea în instanță în câteva zile. Poliția din Las Vegas (LVMPD) a distribuit anterior fotografia sa pentru identificare.

În instanță, procurorul Marc DiaGiacomo l-a descris pe Davis - fost lider al bandei de stradă South Side Compton Crips - ca fiind „comandantul de pe teren, de la fața locului" care „a ordonat moartea" lui Shakur.

La o conferință de presă organizată mai târziu, vineri, ofițerul de poliție Jason Johansson a declarat că a devenit foarte repede evident că este vorba de o crimă legată de o bandă, iar cazul a fost revizuit de mai multe ori. Dar abia în 2018, când au ieșit la iveală noi informații, cazul a fost repus pe tapet.

Johansson a menționat, de asemenea, „propriile recunoașteri" ale lui Davis în fața presei că se afla în vehiculul din care s-au tras focurile de armă.

Unul dintre cele mai aclamate nume din hip-hop

Shakur a fost împușcat în Las Vegas la 7 septembrie 1996. El a murit la spital câteva zile mai târziu.

Shakur, al cărui nume de scenă a fost stilizat ca 2Pac, și-a lansat albumul de debut în 1991. Unul dintre cele mai aclamate nume din hip-hop, moartea sa a inspirat mai multe documentare.

A vândut peste 75 de milioane de discuri în întreaga lume, bucurându-se de succese de top cu hituri precum California Love, All Eyez On Me și Changes.

Shakur a avut succes și ca actor în filme precum Juice, Poetic Justice, Above The Rim, Gridlock'd și Gang Related. În luna iunie a acestui an, rapperul a primit o stea postumă pe Hollywood Walk of Fame.