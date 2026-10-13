Interpretul de manele Florin Salam a declarat pe rețelele sociale că a trecut printr-un episod grav de sănătate imediat după un concert susținut recent în București, motiv pentru care a fost nevoit să întrerupă spectacolul înainte de final.

FB Florin Salam Foto: Manelistul spune că este sub tratament

Artistul a explicat că, în timpul evenimentului, a început să se simtă rău și s-a confruntat cu dureri intense în mai multe zone ale corpului. Deși a încercat să continue reprezentația, starea sa s-ar fi deteriorat rapid, ceea ce l-a determinat să oprească show-ul și să solicite ajutor medical.

„Ori în mâncare, ori în apă mi-a pus o substanță greu de.... ”

Ulterior, Florin Salam a apărut într-o transmisiune live pe TikTok, unde a afirmat că a fost transportat de urgență la spital. Potrivit declarațiilor sale, investigațiile medicale efectuate ulterior ar fi indicat prezența unei substanțe care i-ar fi provocat problemele de sănătate.

„Am fost la spital și mi-a luat toate analizele, ai înțeles?”. Mi-a spus că asta...ori în mâncare, ori în apă mi-a pus o substanță greu de....”, a afirmat manelistul.

Cântărețul a declarat că avea de mai mult timp suspiciuni că i s-ar putea întâmpla un astfel de incident: „Eu simțeam asta de mai demult, că spuneam eu (...) Nu se poate așa ceva”.

„Nu se poate așa ceva (...). Eram la cântare, eram la cântare și îmi aduc apele pe scenă”, a mai spus Florin Salam.

Interpretul de manele a precizat că urmează un tratament pentru o perioadă de aproximativ o lună, fără să ofere însă detalii suplimentare despre diagnostic sau despre substanța despre care susține că i-ar fi fost pusă în așimente sau băutură.