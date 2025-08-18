A murit „omul în flăcări” de pe coperta unui faimos album, un cascador legendar de la Hollywood

Ronnie Rondell Jr., cascadorul american care a apărut în numeroase producții faimoase de la Hollywood precum Matrix, Armă Mortală sau Îngerii lui Charlie, a murit la 88 de ani.

Ronnie Rondell Jr, care a devenit celebru pentru că a fost incendiat pentru coperta albumului iconic Wish You Were Here al trupei Pink Floyd, a murit la vârsta de 88 de ani.

Cascadorul și actorul de la Hollywood a murit pe 12 august, într-un azil din statul american Missouri, potrivit unui necrolog publicat online, scrie BBC.

Rondell a participat la producția a numeroase filme și seriale TV de-a lungul carierei sale îndelungate, printre care Lethal Weapon, Thelma și Louise și Star Trek: First Contact.

Îi supraviețuiesc soția Mary și fiul său, care se numește tot Ronald.

Rondell s-a născut în California în 1937 și a obținut primul său rol de actor în adolescență, la începutul anilor 1950, în filmul Ma and Pa Kettle at the Fair.

Primul său rol a fost în serialul de televiziune Soldiers of Fortune, difuzat între 1955 și 1957.

Între anii 1960 și 1990, a lucrat la mai multe seriale de televiziune americane, printre care Charlie's Angels, Dynasty și Baywatch, precum și la filme precum Spartacus, Diamonds are Forever și The Karate Kid.

Una dintre cele mai cunoscute cascadorii ale sale a fost săritura de pe un stâlp în flăcări în timp ce acesta se prăbușea - o ispravă pe care a realizat-o pentru filmul de aventuri Kings of the Sun din 1963.

A fost implicat și în scenele de luptă din filmul Shenandoah din 1965, care se petrece în timpul Războiului Civil American, într-o bătaie într-un bar din comedia western Blazing Saddles din 1974 și în scenele impresionante cu incendii din The Towering Inferno, lansat în același an.

Mai târziu în cariera sa, a lucrat ca coordonator de cascadorii pentru filme precum Batman și Robin și The Mighty Ducks.

Deși mulți nu recunosc numele lui Rondell, probabil că l-au văzut aprins pe coperta albumului Wish You Were Here al formației Pink Floyd din 1975, în timp ce dădea mâna cu colegul său cascador Danny Rogers.

Aubrey Powell, care a realizat fotografia pentru coperta albumului, a declarat pentru The Guardian în 2020 că Rondell a fost reticent în a face cascadoria și a spus că era mai periculoasă decât o scenă de acțiune.

Powell a spus că Rondell avea un costum și o perucă acoperite cu un material ignifug și era acoperit cu un gel pentru a-l proteja.

Acest lucru a funcționat de 14 ori, dar la a 15-a încercare, vântul și-a schimbat direcția și i-a suflat focul în față, făcându-l să-și piardă o sprânceană și o parte din mustața sa caracteristică.

„Ronnie a fost foarte amabil în privința asta, având în vedere... dar, din punctul lui de vedere, ca profesionist în industria cinematografică, era doar o zi obișnuită de muncă”, a spus Powell.

Rondell a fost unul dintre cei trei fondatori ai unei companii de cascadorii, Stunts Unlimited, în California, în 1970.

Într-o postare pe rețelele sociale, Stunts Unlimited a scris: „Unic în felul său, Ronnie a fost un mentor generos, al cărui talent a stabilit standardul pentru toți aspiranții la meseria de cascador. Era profund respectat, admirat și iubit. Ronnie nu era doar o legendă, era legendar și va fi profund regretat.”

Rondell s-a retras în 2001, dar și-a câștigat ultimul credit de cascador pentru The Matrix Reloaded în 2003, participând la o scenă complexă de urmărire cu mașini.

În 2004, a primit un premiu pentru întreaga carieră la Taurus World Stunt Awards.

Rondell nu era singurul artist din familie. Tatăl său, Ronald R Rondell, era actor și asistent de regie, cunoscut pentru munca sa în filme precum adaptarea din 1956 a romanului lui Jules Verne, Around the World in 80 Days.

Ambii fii ai lui Rondell au lucrat și ei în industrie, unul dintre ei, Reid, murind în timp ce executa o cascadorie cu elicopterul pentru serialul TV Airwolf în 1985.