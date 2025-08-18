search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

A murit „omul în flăcări” de pe coperta unui faimos album, un cascador legendar de la Hollywood

0
0
Publicat:

Ronnie Rondell Jr., cascadorul american care a apărut în numeroase producții faimoase de la Hollywood precum Matrix, Armă Mortală sau Îngerii lui Charlie, a murit la 88 de ani.

Fotografie din timpul expoziţiei Pink Floyd: Their Mortal Remains FOTO: X
Fotografie din timpul expoziţiei Pink Floyd: Their Mortal Remains FOTO: X

Ronnie Rondell Jr, care a devenit celebru pentru că a fost incendiat pentru coperta albumului iconic Wish You Were Here al trupei Pink Floyd, a murit la vârsta de 88 de ani.

Cascadorul și actorul de la Hollywood a murit pe 12 august, într-un azil din statul american Missouri, potrivit unui necrolog publicat online, scrie BBC.

Rondell a participat la producția a numeroase filme și seriale TV de-a lungul carierei sale îndelungate, printre care Lethal Weapon, Thelma și Louise și Star Trek: First Contact.

Îi supraviețuiesc soția Mary și fiul său, care se numește tot Ronald.

Rondell s-a născut în California în 1937 și a obținut primul său rol de actor în adolescență, la începutul anilor 1950, în filmul Ma and Pa Kettle at the Fair.

Primul său rol a fost în serialul de televiziune Soldiers of Fortune, difuzat între 1955 și 1957.

Între anii 1960 și 1990, a lucrat la mai multe seriale de televiziune americane, printre care Charlie's Angels, Dynasty și Baywatch, precum și la filme precum Spartacus, Diamonds are Forever și The Karate Kid.

Una dintre cele mai cunoscute cascadorii ale sale a fost săritura de pe un stâlp în flăcări în timp ce acesta se prăbușea - o ispravă pe care a realizat-o pentru filmul de aventuri Kings of the Sun din 1963.

A fost implicat și în scenele de luptă din filmul Shenandoah din 1965, care se petrece în timpul Războiului Civil American, într-o bătaie într-un bar din comedia western Blazing Saddles din 1974 și în scenele impresionante cu incendii din The Towering Inferno, lansat în același an.

Mai târziu în cariera sa, a lucrat ca coordonator de cascadorii pentru filme precum Batman și Robin și The Mighty Ducks.

Deși mulți nu recunosc numele lui Rondell, probabil că l-au văzut aprins pe coperta albumului Wish You Were Here al formației Pink Floyd din 1975, în timp ce dădea mâna cu colegul său cascador Danny Rogers.

Ronnie Rondell Jr. FOTO: X
Ronnie Rondell Jr. FOTO: X

Aubrey Powell, care a realizat fotografia pentru coperta albumului, a declarat pentru The Guardian în 2020 că Rondell a fost reticent în a face cascadoria și a spus că era mai periculoasă decât o scenă de acțiune.

Powell a spus că Rondell avea un costum și o perucă acoperite cu un material ignifug și era acoperit cu un gel pentru a-l proteja.

Acest lucru a funcționat de 14 ori, dar la a 15-a încercare, vântul și-a schimbat direcția și i-a suflat focul în față, făcându-l să-și piardă o sprânceană și o parte din mustața sa caracteristică.

„Ronnie a fost foarte amabil în privința asta, având în vedere... dar, din punctul lui de vedere, ca profesionist în industria cinematografică, era doar o zi obișnuită de muncă”, a spus Powell.

Rondell a fost unul dintre cei trei fondatori ai unei companii de cascadorii, Stunts Unlimited, în California, în 1970.

Într-o postare pe rețelele sociale, Stunts Unlimited a scris: „Unic în felul său, Ronnie a fost un mentor generos, al cărui talent a stabilit standardul pentru toți aspiranții la meseria de cascador. Era profund respectat, admirat și iubit. Ronnie nu era doar o legendă, era legendar și va fi profund regretat.”

Rondell s-a retras în 2001, dar și-a câștigat ultimul credit de cascador pentru The Matrix Reloaded în 2003, participând la o scenă complexă de urmărire cu mașini.

În 2004, a primit un premiu pentru întreaga carieră la Taurus World Stunt Awards.

Rondell nu era singurul artist din familie. Tatăl său, Ronald R Rondell, era actor și asistent de regie, cunoscut pentru munca sa în filme precum adaptarea din 1956 a romanului lui Jules Verne, Around the World in 80 Days.

Ambii fii ai lui Rondell au lucrat și ei în industrie, unul dintre ei, Reid, murind în timp ce executa o cascadorie cu elicopterul pentru serialul TV Airwolf în 1985.

Vedete

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
digi24.ro
image
AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de corupţie, revine la viaţă în România
stirileprotv.ro
image
Primul oraș în care va ninge, iar temperaturile vor ajunge sub pragul de îngheț. Meteorologii Accuweather anunță o toamnă atipică, în România
gandul.ro
image
Povestea vilei care i-a fost repartizată lui Traian Băsescu. Casa este 'bântuită' de umbrele trecutului
mediafax.ro
image
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
fanatik.ro
image
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
libertatea.ro
image
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România
digisport.ro
image
Joaca de-a Dumnezeu: apare o nouă 'rasă' umană / Selecția embrionilor în funcție de IQ și 'optimizarea' partenerilor
stiripesurse.ro
image
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
antena3.ro
image
Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio"
observatornews.ro
image
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Imaginea înduioşătoare cu fiica Elenei Udrea care a împărţit internetul în două! Ce i se reproşează blondei de la Cotroceni, a vrut doar să se mândrească cu Eva
playtech.ro
image
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Primarul Capitalei, revoltat: "Dă-ți demisia, să vină altul!" / "Asta e rușinea Bucureștiului!"
digisport.ro
image
ALERTĂ | Guvernul pregătește tăierea cu 30% a salariilor și concedieri la ASF, ANRE și ANCOM (Document)
stiripesurse.ro
image
Un tânăr din Galați a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său. Cum s-a produs accidentul șocant
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
Despărțire BOMBĂ în showbiz! Cătălin Botezatu s-a enervat și i-a dat papucii iubitei cu 40 de ani mai mică decât el: Nu am timp să cresc copii și nici nervi să înțeleg o puștoaică
romaniatv.net
image
REPORTAJ Am absolvit cursul de conducere defensivă de la Academia Titi Aur alături de șoferii de la Bolt. Cum îți salvezi viața și mașina în caz de accident FOTO și VIDEO EXCLUSIV
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
Kate Middleton își schimbă reședința. Unde se mută cu Prințul William
click.ro
image
Wizz Air introduce mai multe zboruri noi din București. Ce orașe superbe vor putea vizita românii
click.ro
image
Scandal uriaș după ce o celebră statuie a Fecioarei Maria a fost restaurată: „Parcă i-au pus machiaj”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto Profimedia jpg
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să fie ștearsă de pe internet!
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Harem, pictură de Fernand Cormon de la sfârșitul secolului al XIX-lea (© Musée d'art et d'histoire de Narbonne / Wikimedia Commons)
Crunta bătălie pentru Putere din Harem
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
image
Kate Middleton își schimbă reședința. Unde se mută cu Prințul William

OK! Magazine

image
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să dispară complet!

Click! Pentru femei

image
„Brad Pitt de Franța” a ajuns la fundul sacului și trăiește doar din mila fostei soții, Halle Berry

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?