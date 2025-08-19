Ce mesaj a transmis Cătălin Măruță, după ce a fost amenințat de un fan al Andrei: „Suntem nevoiți să luăm măsuri”

Cătălin Măruță și Andra au transmis un mesaj fanilor, după ce prezentatorul TV a primit amenințări cu moartea de la un admirator al soției sale.

„Dragii noștri, ne bucurăm mult de aprecierea și dragostea pe care o primim ca familie. Contează enorm să simțim sprijinul oamenilor și bucuria cu care ne înconjoară. Știm cât de mult iubiți muzica Andrei și suntem recunoscători pentru fiecare om care o ascultă, o aplaudă și o sprijină cu respect și emoție. Andra urcă pe scenă pentru voi, dar când coboară de acolo, ea este soție și mamă, iar, pentru noi, familia rămâne cel mai important lucru.

Din păcate, uneori entuziasmul unor persoane trece dincolo de limite și se transformă într-o obsesie. Atunci suntem nevoiți să luăm măsuri pentru liniștea și siguranța noastră și a copiilor noștri. Unele lucruri pot ajunge prea departe și nu este în regulă. Ne dorim ca totul să rămână în echilibru și în normalitate, pentru că doar așa relația dintre artiști și public rămâne frumoasă, curată și plină de respect”, au transmis Andra și Cătălin Măruță pe rețelele sociale.

Mesajul vine după ce Cătălin Măruță și doi apropiați au primit amenințări cu moartea de la un admirator al soției sale, Andra.

Potrivit unor surse judiciare, artista și prezentatorul Pro TV au solicitat și emiterea unui ordin de protecție, pentru a-și asigura liniștea și siguranța familiei, potrivit Click.ro.

Poliția Voluntari a deschis o anchetă pentru a clarifica circumstanțele incidentelor semnalate și pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Deși, până acum cei doi s-au abținut să vorbească despre subiect, iată că și-au făcut curaj, în cele din urmă, să le adreseze direct fanilor situația grea prin care trec.