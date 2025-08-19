„Regina ketaminei” va pleda vinovată în cazul morții actorului Matthew Perry. Riscă 65 de ani de închisoare

O femeie supranumită „Regina Ketaminei” a acceptat să pledeze vinovată pentru vânzarea drogurilor care au dus la moartea actorului Matthew Perry din serialul Friends.

Jasveen Sangha, în vârstă de 42 de ani, va pleda vinovată pentru cinci acuzații în Los Angeles, inclusiv una de distribuire de ketamină care a dus la deces sau vătămare corporală, potrivit Departamentului de Justiție.

Ea are dublă naționalitate, americană și britanică, fiind inițial acuzată de nouă capete de acuzare. Procurorii federali au numit locuința ei din Los Angeles „un imperiu al vânzării de droguri” și au găsit zeci de flacoane de ketamină în timpul unei descinderi.

Perry a fost găsit mort într-un jacuzzi din curtea casei sale din Los Angeles în octombrie 2023, iar autopsia a concluzionat că moartea sa a fost cauzată de efectele acute ale ketaminei, scrie BBC.

Sangha este una dintre cele cinci persoane - printre care se numără medici și asistentul actorului - care, potrivit oficialilor americani, i-au furnizat ketamină lui Perry, profitând de dependența sa de droguri și ducând la moartea sa prin supradoză.

Printre aceștia se numără: dr. Salvador Plasencia și dr. Mark Chavez, doi medici care au vândut ketamină, Kenneth Iwamasa, care a lucrat ca asistent personal al lui Perry și care a ajutat atât la achiziționarea, cât și la injectarea ketaminei actorului și Eric Fleming, care a vândut ketamină pe care o obținuse de la Sangha către Perry.

Toți cei cinci au acceptat să pledeze vinovați în acest caz. Procesul penal al lui Sangha a fost amânat de mai multe ori și în prezent era programat să înceapă luna viitoare.

Se așteaptă ca ea să compară în fața curții federale în următoarele săptămâni pentru a-și declara oficial vinovăția, ca parte a acordului cu autoritățile federale.

Avocatul ei, Mark Geragos, a declarat pentru BBC că „ea își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sale”.

Ea intenționează să pledeze vinovată pentru o acuzație de întreținere a unui local implicat în traficul de droguri, trei acuzații de distribuire de ketamină și o acuzație de distribuire de ketamină care a dus la deces sau vătămări corporale grave.

Sangha riscă o pedeapsă maximă de 65 de ani în închisoarea federală, potrivit Departamentului Justiției.

Ketamina este un anestezic disociativ care are unele efecte halucinogene, potrivit Administrației pentru Combaterea Drogurilor din SUA (DEA). Poate distorsiona percepția vizuală și auditivă și face ca utilizatorul să se simtă deconectat și lipsit de control.

Este utilizată ca anestezic injectabil pentru oameni și animale, deoarece face ca pacienții să se simtă detașați de durere și de mediul înconjurător.

Substanța trebuie administrată numai de un medic, spun anchetatorii, iar pacienții care au luat acest medicament trebuie monitorizați de un profesionist din cauza posibilelor efecte nocive.

Moartea lui Perry și ancheta privind modul în care a obținut o cantitate atât de mare de droguri pe parcursul mai multor ani au oferit o imagine asupra rețelei de trafic de ketamină din Hollywood, pe care un medic a numit-o „vestul sălbatic” într-un interviu acordat BBC.

Ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției, Sangha a pledat vinovată și pentru vânzarea de ketamină către un bărbat pe nume Cody McLaury în august 2019, care a murit la câteva ore după achiziție din cauza unei supradoze, potrivit departamentului de justiție.

Autoritățile federale au acuzat-o pe Sangha că a furnizat ketamină din „depozitul” ei din North Hollywood cel puțin din 2019, susținând într-un act de acuzare că ea a lucrat cu vedete și clienți de lux.

Peste 80 de flacoane de ketamină ar fi fost găsite acolo în urma unei percheziții înainte de arestarea ei în martie 2024, împreună cu mii de pastile care includeau metamfetamină, cocaină și Xanax.

Casa, numită „Sangha Stash House” într-un act de acuzare federal, era locul în care se presupune că ea ambala și distribuia droguri.

Se spune că Sangha se învârtea în cercurile vedetelor, una dintre prietenele ei declarând pentru Daily Mail că ea a participat la Globurile de Aur și la Oscaruri.

Prezența ei pe rețelele de socializare descria un stil de viață extravagant, incluzând petreceri și călătorii în Japonia și Mexic.