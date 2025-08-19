search
Marți, 19 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

„Regina ketaminei” va pleda vinovată în cazul morții actorului Matthew Perry. Riscă 65 de ani de închisoare

0
0
Publicat:

O femeie supranumită „Regina Ketaminei” a acceptat să pledeze vinovată pentru vânzarea drogurilor care au dus la moartea actorului Matthew Perry din serialul Friends.

Jasveen Sangha, supranumită ”Regina Ketaminei” FOTO: X
Jasveen Sangha, supranumită ”Regina Ketaminei” FOTO: X

Jasveen Sangha, în vârstă de 42 de ani, va pleda vinovată pentru cinci acuzații în Los Angeles, inclusiv una de distribuire de ketamină care a dus la deces sau vătămare corporală, potrivit Departamentului de Justiție.

Ea are dublă naționalitate, americană și britanică, fiind inițial acuzată de nouă capete de acuzare. Procurorii federali au numit locuința ei din Los Angeles „un imperiu al vânzării de droguri” și au găsit zeci de flacoane de ketamină în timpul unei descinderi.

Perry a fost găsit mort într-un jacuzzi din curtea casei sale din Los Angeles în octombrie 2023, iar autopsia a concluzionat că moartea sa a fost cauzată de efectele acute ale ketaminei, scrie BBC.

Sangha este una dintre cele cinci persoane - printre care se numără medici și asistentul actorului - care, potrivit oficialilor americani, i-au furnizat ketamină lui Perry, profitând de dependența sa de droguri și ducând la moartea sa prin supradoză.

Printre aceștia se numără: dr. Salvador Plasencia și dr. Mark Chavez, doi medici care au vândut ketamină, Kenneth Iwamasa, care a lucrat ca asistent personal al lui Perry și care a ajutat atât la achiziționarea, cât și la injectarea ketaminei actorului și Eric Fleming, care a vândut ketamină pe care o obținuse de la Sangha către Perry.

Toți cei cinci au acceptat să pledeze vinovați în acest caz. Procesul penal al lui Sangha a fost amânat de mai multe ori și în prezent era programat să înceapă luna viitoare.

Se așteaptă ca ea să compară în fața curții federale în următoarele săptămâni pentru a-și declara oficial vinovăția, ca parte a acordului cu autoritățile federale.

Avocatul ei, Mark Geragos, a declarat pentru BBC că „ea își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sale”.

Ea intenționează să pledeze vinovată pentru o acuzație de întreținere a unui local implicat în traficul de droguri, trei acuzații de distribuire de ketamină și o acuzație de distribuire de ketamină care a dus la deces sau vătămări corporale grave.

Sangha riscă o pedeapsă maximă de 65 de ani în închisoarea federală, potrivit Departamentului Justiției.

Ketamina este un anestezic disociativ care are unele efecte halucinogene, potrivit Administrației pentru Combaterea Drogurilor din SUA (DEA). Poate distorsiona percepția vizuală și auditivă și face ca utilizatorul să se simtă deconectat și lipsit de control.

Este utilizată ca anestezic injectabil pentru oameni și animale, deoarece face ca pacienții să se simtă detașați de durere și de mediul înconjurător.

Substanța trebuie administrată numai de un medic, spun anchetatorii, iar pacienții care au luat acest medicament trebuie monitorizați de un profesionist din cauza posibilelor efecte nocive.

Moartea lui Perry și ancheta privind modul în care a obținut o cantitate atât de mare de droguri pe parcursul mai multor ani au oferit o imagine asupra rețelei de trafic de ketamină din Hollywood, pe care un medic a numit-o „vestul sălbatic” într-un interviu acordat BBC.

Ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției, Sangha a pledat vinovată și pentru vânzarea de ketamină către un bărbat pe nume Cody McLaury în august 2019, care a murit la câteva ore după achiziție din cauza unei supradoze, potrivit departamentului de justiție.

Autoritățile federale au acuzat-o pe Sangha că a furnizat ketamină din „depozitul” ei din North Hollywood cel puțin din 2019, susținând într-un act de acuzare că ea a lucrat cu vedete și clienți de lux.

Peste 80 de flacoane de ketamină ar fi fost găsite acolo în urma unei percheziții înainte de arestarea ei în martie 2024, împreună cu mii de pastile care includeau metamfetamină, cocaină și Xanax.

Casa, numită „Sangha Stash House” într-un act de acuzare federal, era locul în care se presupune că ea ambala și distribuia droguri.

Se spune că Sangha se învârtea în cercurile vedetelor, una dintre prietenele ei declarând pentru Daily Mail că ea a participat la Globurile de Aur și la Oscaruri.

Prezența ei pe rețelele de socializare descria un stil de viață extravagant, incluzând petreceri și călătorii în Japonia și Mexic.

Vedete

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
digi24.ro
image
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”
stirileprotv.ro
image
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
gandul.ro
image
Zelenski anunță disponibilitatea pentru întâlnirea cu Putin. „Suntem pregătiți pentru orice format”
mediafax.ro
image
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
fanatik.ro
image
Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”
libertatea.ro
image
De câte ori a spus Zelenski „mulţumesc” în Biroul Oval, la întâlnirea cu Trump
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
digisport.ro
image
'Este normal să fii plătit ca să stai?' Andrei Caramitru, critici dure cu privire la acordarea de ajutoare sociale
stiripesurse.ro
image
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
antena3.ro
image
Cum investim corect în bunuri de lux sau în companiile care le produc? Iancu Guda oferă toate explicaţiile
observatornews.ro
image
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce tremurândă
playtech.ro
image
Cinci zodii care au noroc de pe 19 august de la ora 19. Oportunități uriașe, reușite, dar și surprize pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: vor să-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordănescu! Salariu uriaș pentru antrenor
digisport.ro
image
De ce să te obosești să sapi tuneluri când poți pur și simplu să razi munții? Inginerii chinezi, criticați pentru lucrările care distrug natura
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat singură pe scenă, fără public: Și cântăm cu toții tare! Care toți? Erau 10 oameni cu tot cu personalul
romaniatv.net
image
Noi modificări propuse la plata pensiilor private. Peste 8 milioane de români, vizați direct de schimbări
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor
click.ro
image
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
click.ro
image
Cea mai mare gară din lume a fost inaugurată. Terminalul său impresionant acoperă o suprafață echivalentă cu 170 de terenuri de fotbal
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry foto Profimedia jpg
"Dați-ne bârfe regale sau un divorț sau nu primiți nimic!" Harry și Meghan, puși la colț în dealul cu Netflix
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Tezaurul descoperit în comuna Șoimuș (foto: Facebook / Mihai Gabriel Irimie)
Recompensă de aproape 30.000 de lei în schimbul unui tezaur descoperit în Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor

OK! Magazine

image
Sângele apă nu se face! Ce omagiu discret și emoționant a adus Prințul Harry vineri, după ce Regele Charles a plecat de la eveniment

Click! Pentru femei

image
„Brad Pitt de Franța” a ajuns la fundul sacului și trăiește doar din mila fostei soții, Halle Berry

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?