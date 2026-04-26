Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit pe 24 aprilie, iar la petrecere au fost prezenți aproximativ 120 de invitați, apropiați ai celor doi.

Cuplul, care s-a logodit în vara anului 2025, a intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru nuntă. „Unii au zis că e vrăjeală, unii au zis că e doar de marketing. Dar ce credeți? Ne căsătorim!”, au desvăluit în clipul care însoțește mesajul

Mirele a dezvăluit că au fost necesare doar patru săptămâni pentru organizarea nunții. Evenimentul a impresionat prin decor, atmosferă și meniul exclusivist (fine dining), ales pentru invitați.

Cununia civilă a avut loc pe malul lacului, în Buftea. Totul a fost pus la punct până la cel mai mic detaliu. Petrecerea a continuat într-o atmosferă rafinată, cu aproximativ 120 de invitați, aleși pe sprânceană.

„Ia vezi aici, viața mea, raviolii cu homărescu și cu caviar. Frumos, elegant! Și nevasta pe față! Ceva elegant, finuț, frumos!”, a spus mirele pe rețelele de socializare.

„Cei de aici de la local au fost foarte drăguți, au făcut un meniu foarte interesant, special pentru noi, care a generat comentarii de genul: măi, la sfârșit invitații o să plece înfometați acasă!

A fost un meniu fine dining, foarte mișto, este cu mâncare ieșită din comun. Asta nu pune nicio presiune pe umerii noștri, pentru că eu am chemat și un proțap, mai ca la Domnești așa.

Este o nuntă de vreo 120 de invitați, o nuntă mică, cu cei mai dragi oameni mie”, a spus Dorian Popa, pentru Kanal D, în timpul evenimentului de la Buftea

→ Imaginea 1/3: Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit/FOTO: Instagram @eusuntdorian

Mireasa Andreea a atras atenția prin două apariții spectaculoase: o rochie tip sirenă, cu voal lung și decolteu, purtată la cununia civilă și o rochie scurtă, potrivită pentru dans și petrecerea de după. Buchetul miresei a fost unul simplu, dar rafinat, alcătuit doar din bujori albi.

Mirele a ales și el un costum negru slim-fit, combinat cu o cămașă albă și un papion negru, pentru o apariție clasică și elegantă.

Duminică dimineață, mirele a făcut primele declarații în exclusivitate pentru Click!

„Nunta a fost la superlativ și le datorăm acest lucru tuturor oamenilor care s-au ocupat de organizare. A fost superb, a fost sublim, fin, cu bun gust, cu muzică extraordinară, cu invitați care s-au distrat alături de noi. Totul a fost ca un vis!

