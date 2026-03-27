Video Dorian Popa se căsătorește cu Andreea. Mii de reacții și un val de comentarii: „La anu' bubuie online-ul cu divorțul”. Unde va avea loc nunta

Dorian Popa a anunțat oficial, pe o rețea socială, că se căsătorește cu iubita lui, Andreea, studentă la Medicină, iar vestea a devenit imediat virală. Influencerul a dezvăluit detalii despre eveniment.

„Mă căsătoresc!”, a scris artistul pe Facebook, mesajul strângând în câteva ore peste 4.800 de reacții, sute de comentarii și aproape 370.000 de vizualizări.

Cuplul, care s-a logodit în vara anului 2025, a intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru nuntă. „Unii au zis că e vrăjeală, unii au zis că e doar de marketing. Dar ce credeți? Ne căsătorim!”, au desvăluit în clipul care însoțește mesajul

Nuntă de poveste în Buftea: 25.000 de trandafiri și un meniu de lux

Dorian și Andreea le-au prezentat fanilor câteva detalii despre evenimentul care va avea loc într-un local exclusivist din Buftea.

Pentru aranjamentele florale au fost aduși din Olanda peste 25.000 de trandafiri, iar sala a fost prezentată în detaliu de vlogger în clipul postat pe rețelele sociale.

Și meniul a atras atenția publicului: cartofi cu caracatiță și muștar Dijon, blinis cu cremă de brânză și icre de somon, piept de rață afumat cu dulceață de ceapă, foie gras cu dulceață de afine și fistic, ravioli cu homar, brie în tempura cu guacamole, pește de Alaska cu risotto sălbatic

Pentru felul principal, mirii au ales preparate premium precum cotlete de miel din Noua Zeelandă sau mușchi de vită argentiniană cu sos demi-glace și piure cu trufe.

Comentariile au explodat: de la felicitări la ironii și critici dure

Secțiunea de comentarii s-a transformat rapid într-un spațiu de confruntare între susținători și critici.

Un utilizator a scris: „Urat mai ești... săraca fata, ce fac banii. Oricum nu ne pasa de nunta ta. Ai ajuns penal, orice filmezi, foamea asta de bani.”

Dorian Popa i-a răspuns cinic, referindu-se la recenta condamnare de 8 luni de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența drogurilor: „penal sunt cu acte”.

Replica artistului a stârnit reacții în lanț. Alți utilizatori au intervenit în apărarea lui:

„Daniel dacă nu îți place ce dracu cauți aici?”, a comentat Beatrice.

„Ia pune o poză cu tine, să te vedem, frumosul.”, a adăugat un alt internaut.

Unii au ales să ironizeze momentul:

„La anul bubuie online-ul cu divorțul”, a scris un comentator.

Altcineva a glumit pe seama meniului: „La ce meniu ai ar fi bine să fie ceva shaormerie prin zonă, că altfel îți vin invitații cu sandvișuri de acasă...”

„Ai renunțat la pițiponceală. Ce face o femeie dintr-un bărbat…”

Pe lângă criticile dure, mulți urmăritori au transmis mesaje de susținere:

„Felicitări! Să fiți sănătoși și fericiți împreună!”, a scris o utilizatoare.

„Casa de piatră!”, „Vă potriviți perfect” sau „Dumnezeu să vă binecuvânteze!” sunt doar câteva dintre mesajele pozitive.

Unii au remarcat și schimbările din viața artistului:

„Ai renunțat la pițiponceală și haine aiurea de când ți-ai întâlnit soția. Ce face o femeie dintr-un bărbat…”, a comentat o fană.

Indiferent de reacții, anunțul a devenit rapid viral, iar nunta lui Dorian Popa și a Andreei se anunță deja unul dintre cele mai comentate evenimente mondene ale anului.

Deși data nu a fost încă anunțată, cel mai probabil evenimentul va avea loc în această vară..